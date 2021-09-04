AK kadrolar dağ ilçelerinde topyekûn kalkınma için çalışıyor

AK Parti Bursa teşkilatları, Bursa'nın doğal güzellikleri ve potansiyelleriyle önemli lokasyonu olan dağ ilçelerinde kalkınmanın sürmesi ve bölgenin hak ettiği hizmetleri almaya devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti Bursa teşkilatları, Bursa'nın doğal güzellikleri ve potansiyelleriyle önemli lokasyonu olan dağ ilçelerinde kalkınmanın sürmesi ve bölgenin hak ettiği hizmetleri almaya devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dağ bölgesi ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarla bölgedeki talepler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. AK Parti Bursa İl Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen programlara AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yavuz, Setenay Yüksel Olguner, ilçe koordinatörleri, ilçe başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, ilçe belediye başkanları ve bölge muhtarları da katıldı. Toplantıda belediyeler tarafından bölge ilçelerinde yapılan çalışmalar, devam eden projeler, bölgenin ihtiyaç ve talepleri konuşuldu. Bursa Milletvekili Osman Mesten, farklı zenginlikleri bünyesinde barındıran dağ ilçelerinin potansiyellerini ortaya çıkararak, bölgeyi hak ettiği gibi bir cazibe merkezi haline getirecek olan çalışmaları bölge halkının ve dinamiklerinin talepleri doğrultusunda yürüttüklerini söyledi. Milletvekili Osman Mesten, gerek büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bölgede yürüttüğü çalışmaların gerekse de merkezi hükümet ve ilgili kurum, kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesi planlanan projelerin yakından takipçisi olduklarını belirterek, dağ ilçelerinin her yönü ile kalkınabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz ise kurulduğu tarihten bu yana partilerine teveccühle teşkilatlarına olan güvenlerini her seçimde arttırarak gösteren bölge halkına teşekkür etti. Mustafa Yavuz, bölge halkının verdiği güçle en doğru hizmetlerin verilebilmesi için çalıştıklarını ifade etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner ise düzenli aralıklarla gerçekleştirecekleri toplantılarla bölge halkının taleplerini ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile buluşturarak dağ ilçelerine ihtiyaçlar doğrultusunda en doğru yatırımların getirilebilmesi için gerekli köprüleri kuracaklarını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı