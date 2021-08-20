AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti

AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'ndaki bulunan Güvenpark'ta düzenlenen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Ceylan ve çok sayıda parti mensubu katıldı.

Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Muharrem ayının 11'inci günü dolayısıyla değerli hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, kıymetli hemşehrilerimizin gününü kutluyorum." dedi.???????

AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti
AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti
AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti
AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Mert Günok Ozan Tufan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:43:58. #1.14#

title