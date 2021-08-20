AK Ankara İl Gençlik Kolları vatandaşlara aşure ikram etti

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'ndaki bulunan Güvenpark'ta düzenlenen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Ceylan ve çok sayıda parti mensubu katıldı.

Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Muharrem ayının 11'inci günü dolayısıyla değerli hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, kıymetli hemşehrilerimizin gününü kutluyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım