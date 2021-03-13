Ajdar öldü mü?
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Ajdar öldü mü?

13.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:18
Ajdar öldü mü?

Armağan Çağlayan'ın dijital programda moderatörlüğünü yaptığı program 'Gör Beni'ye bir dönemin fenomeni Ajdar'ı davet etmesi üzerine gündeme oturdu. Ajdar öldü mü? Ajdar kimdir? Ajdar'ın son hali nasıl? Ajdar çikita muz şimdi ne yapıyor?

Dijital platformda yayınlanan 'Gör Beni' adlı programa katılması amacıyla Armağan Çağlayan bir dönem Ajdar Çikita Muz şarkısı ile dillerden düşmemekteydi. Armağan Çağlayan Ajdarın programa katılmak için bir milyon euro istediğini açıklamasının ardından gözler Ajdar tarafına çevrildi. Peki, Ajdar öldü mü? Ajdar kimdir? Ajdar'ın son hali nasıl? Ajdar çikita muz şimdi ne yapıyor? İşte yanıtlar!

AJDAR ÖLDÜ MÜ?

'Gör Beni' programına katılmak için '1 milyon euro' istemesiyle Ajdar gündeme oturdu. Armağan Çağlayan'ın bu açıklamayı yapmasının ardından Ajdar'dan bir cevap beklenmekte. Ancak Ajdar'dan yanıt gelmeyince hayatta olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Ajdar'ın hayatına devam ettiği bilinmekte.

AJDAR KİMDİR?

Ajdar Anık ' ' The world hyper star ' (d. 10 Şubat 1973, Mardin), Türk şarkıcı ve besteci.

İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. 2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ' Çikita Muz ' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.

2012'nin Mart ayında Gülben Ergen 'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı ' Şahdamar ' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme gelmiştir.

' Roses of AJDAR ' adında hayran grubu mevcuttur.

Doğum adı Ajdar Anık

Doğum 10 Şubat 1973 (42 yaşında)

Mardin, Savur, Türkiye

Tarzlar Pop

Meslekler Sanatçı, Şarkıcı, besteci

Etkin yılları 2000-günümüz

Şarkıları

01. ''Haydi de haydi dünya''

02. ''Nane Şekeri''

03. ''Çatla Patla''

04. ''Çikita Muz''

05. ''Tuğba Tuğba''

06. ''Kon Kon''

07. ''Sıfır Beden''

08. ''Gülün Aşkı''

09. ''Aşk Bu Mu?''

10. ''Aşk Olsun''

11. ''90 60 90''

12. ''Neler Neler''

13. ''Parmak Parmak''

14. ''Şahdamar''

15. ''Vermiyecem Vermiyecem''

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