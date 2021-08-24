Aizanoi Kısa Film Festivali katılımcıları, Yönetmen Uluçay'ı unutmadı
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Aizanoi Kısa Film Festivali katılımcıları, Yönetmen Uluçay'ı unutmadı

Aizanoi Kısa Film Festivali katılımcıları, Yönetmen Uluçay'ı unutmadı
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

KÜTAHYA Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (ASİFSAD) düzenlediği 'Aizanoi Kısa Film Festivali'ne katılan yapımcı ve yönetmenler, 2009 yılında hayatını kaybeden 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filminin yönetmeni Ahmet Uluçay'ın evini ve mezarını ziyaret etti.

KÜTAHYA Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (ASİFSAD) düzenlediği 'Aizanoi Kısa Film Festivali'ne katılan yapımcı ve yönetmenler, 2009 yılında hayatını kaybeden 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filminin yönetmeni Ahmet Uluçay'ın evini ve mezarını ziyaret etti.

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılan festivalin katılımcıları, 2009 yılında 55 yaşında hayatını kaybeden 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filminin yönetmeni Ahmet Uluçay'ın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi'ndeki evini ve mezarını ziyaret etti. Misafirleri Uluçay'ın eşi ve oğlu karşıladı. ASİFSAD Başkanı Bülent Cebeci, "Sayın Valimiz Ali Çelik'in başkanlığında, derneğimiz bünyesinde festival düzenledik. Güzel sonuçlar aldık" dedi.

'ULUÇAY, GENÇ SİNEMACILARA ÖRNEK OLDU'Aizanoi Kısa Film Festivali'nde 'Belgesel' dalında 'Duende' adlı filmiyle derece alan genç yönetmen Mevlüt Karabulut, "Yarışmada ikinci oldum. Kütahya'nın yönetmeni olan Ahmet Uluçay'ın hem kabrini hem de yaşadığı evini, yaşadığı yeri görmek için buraya geldik" dedi.Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç da, Ahmet Uluçay'ın mezarı başında okunan duadan sonra yaptığı konuşmada, "Burada yatmakta olan şahıs çok kıymetli bir sinemacıdır. Anadolu'nun bir ocağından çıkıp da Anadolu sinemasının istiklali için, bağımsızlığı için mücadele içinde olması, ömrünü bu yola vakfederek kendinden sonra gelecek olan bütün gençlere, genç yönetmenlere ve sinemacılara örnek olması çok büyük bir önderliktir" diye konuştu.FİLMİNDE ÇOCUKLUĞUNDAN ESİNLENMİŞTİ

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Tepecik Beldesi'nde 1954 yılında dünyaya gelen, 2 çocuk babası Ahmet Uluçay, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptı. Uluçay'ın, çocukluğunda yaşadıklarından esinlenerek çektiği 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' adlı filmi yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördü, 40'ya yakın ödül aldı. Uluçay'ın 'Optik Düşler', 'Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak', 'Bizim Köyün Orta Yeri Sinema' ve 'Bizim Köyde Bayram Sabahı' adlı belgesel filmleri de bulunuyor.


Aizanoi Kısa Film Festivali katılımcıları, Yönetmen Uluçay'ı unutmadı
Aizanoi Kısa Film Festivali katılımcıları, Yönetmen Uluçay'ı unutmadı
Aizanoi Kısa Film Festivali katılımcıları, Yönetmen Uluçay'ı unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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