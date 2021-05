Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağına ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırılacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kente her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist geliyor.

Kazı ve restorasyon çalışmalarına hız verilerek bölgeye daha fazla turist çekilmesi hedefleniyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aizanoi'nin yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri olduğunu hatırlattı.

Antik kentin UNESCO'nun kalıcı listesine alınmasını hedeflediklerini belirten Çelik, "Aizanoi'de 11 yıldan beri Türk arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaları hızlandırarak burayı bir an önce hem ülkemize hem de dünyaya kültürel miras olarak sunmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Çelik, hava şartlarının düzelmesiyle, bölgeden geçen Penkalas Çayı ile ilgili projenin yanı sıra stadyum ve tiyatronun restorasyonuna devam edildiğini anlattı.

"Eski evlerimizin restorasyonu için projeler tamamlanacak"

Aizanoi'de yapılması planlanan çalışmalara değinen Çelik, şu bilgileri paylaştı: "İlk başta Zeus Tapınağının ön kısmındaki agorada (çarşı) kazı çalışmaları yürütülecek. Çevredeki kültürel miras olan eski evlerimizin restorasyonu için projeler tamamlanacak. Penkalas Çayı'nın her iki tarafındaki antik döneme ait rıhtım duvarlarının restorasyonu büyük bir hızla devam edecek. O dönemin ruhuna uygun olarak kentin ambiyansına katkı sunacak şekilde suyun iki köprü arasında birikimi sağlanacak. İnşallah bu çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bizlere vereceği destekle bu yılın her günü, her saatinde buranın insanlarla buluşmasının çabası içinde olacağız."

Vali Çelik, öncelikli hedeflerinin stadyum ve tiyatroda zamanla yerinden oynayan taşların yerlerine oturtularak antik dönemdeki görünümüne kavuşturulması olduğunu vurguladı.

Çalışmalara İl Özel İdaresinin büyük katkılar sağladığını aktaran Çelik, "Aynı zamanda stadyum ve tiyatrodaki kazıların ardından restorasyon projesi çalışmasını hızlandırarak yıl sonuna ihaleye çıkarmayı planlıyoruz. Burası çok değerli bir hazine." diye konuştu.

Kazılar 51 yıl önce başladı

Aizanoi'de, Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, ticaret borsası yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora (çarşı), gymnasium (spor faaliyetlerinin yapıldığı alan), Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller (mezarlık), antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.

Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bölgede 1970 yılından itibaren Alman arkeologlar tarafından bölgede yürütülen kazı çalışmalarını, 2010-2020 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü sürdürdü. Kazılar bu yıl Kütahya Müze Müdürlüğüne devredildi.

Kaynak: Hürriyet