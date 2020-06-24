Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük Eşi ve çocuğunun içinde olduğu araçla takla atan Alişan, kaza sonrası yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ölümden dönen şarkıcı, "Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Alişan, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcıları ile İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Alişan'ın kullandığı araç, sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Kazayı sıyrıklarla atlatan Alişan, basın mensuplarıyla korku dolu anları konuştu.

KAZADAN SAĞ KURTULDULAR

Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kaza İstanbul-İzmir otobanının Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında yaşandı. Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu.

"BÜYÜK ŞOK YAŞADIK"

Kaza sonrası görüntü almaya gelen basın mensuplarıyla konuşan şarkıcı, seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" dedi.