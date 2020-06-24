Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük

Eşi ve çocuğunun içinde olduğu araçla takla atan Alişan, kaza sonrası yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ölümden dönen şarkıcı, "Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

24.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:34

Alişan, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcıları ile İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Alişan'ın kullandığı araç, sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Kazayı sıyrıklarla atlatan Alişan, basın mensuplarıyla korku dolu anları konuştu.

KAZADAN SAĞ KURTULDULAR

Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kaza İstanbul-İzmir otobanının Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında yaşandı. Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu.

"BÜYÜK ŞOK YAŞADIK"

Kaza sonrası görüntü almaya gelen basın mensuplarıyla konuşan şarkıcı, seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" dedi.

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk açıklama: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk açıklama: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk açıklama: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük

İlgili Haberler

Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Magazin
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Ünlü model 'Büyük heyecan duyuyorum' diyerek suda doğum yaptığı anları paylaştı Magazin
Ünlü model "Büyük heyecan duyuyorum" diyerek suda doğum yaptığı anları paylaştı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Magazin
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Magazin
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi Magazin
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı Magazin
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Hülya Avşar Ezgi Eyüboğlu
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Yılmaz Vural Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:34:10. #1.15#
title