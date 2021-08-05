Son dakika haberi: Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu Karabük'te bir kişi evinin çatısına iple asılı halde bulundu.

Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu

KARABÜK - Karabük'te bir kişi evinin çatısına iple asılı halde bulundu. Şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı kişiyi bıçaklama olayında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kapullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat E. isimli bir kişi evinin çatısında iple asılmış halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Nihat E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı komşusunu bıçakla yaralamasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu
Son dakika haberi: Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu
Son dakika haberi: Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu
Son dakika haberi: Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış halde bulundu
54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Diana Spencer Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 23:22:00. #1.16#

title