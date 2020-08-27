Ailesiyle tartışan genç, elindeki cam parçasıyla kendine zarar vermeye çalıştı
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Ailesiyle tartışan genç, elindeki cam parçasıyla kendine zarar vermeye çalıştı

Antalya'da halüsinasyon gördüğünü ileri süren genç, ailesini evden çıkarıp elindeki cam parçası ile kendine zarar vermeye çalıştı. Genç sağlık merkezine götürülme şartıyla eylemine son verdi.

27.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:24

Alınan bilgiye göre olay, saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5329 Sokak'taki bir binanın girişi kat dairesinde meydana geldi. Halüsinasyon gördüğünü iddia eden 28 yaşındaki Hüseyin D. adlı genç, yaşadığı sorunlar nedeniyle ailesi ile tartıştı.

CAM PARÇASIYLA KENDİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Büyüyen tartışmada Hüseyin D., ailesini dışarı çıkarıp, elindeki cam parçası ile kendine zarar vereceğini söyledi. Yaşanan kavga ve gürültü üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE GİTMESİ KOŞULUYLA EYLEMİNDEN VAZGEÇTİ

Eve gelen polis Hüseyin D.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. Elindeki camla pencerenin önüne gelen Hüseyin D., polis merkezine değil, hastaneye götürüleceğinin söylenmesi üzerine giriştiği eyleminden vazgeçti. Polis şahsın elindeki camı da delil torbasına aldı. Bir süre daha dışarıda ekiplere zorluk çıkartan ve ambulansa binerken agresif hareketler sergileyen Hüseyin D., tedavisi için ambulansla sağlık merkezine götürüldü.

Ailesiyle tartışan genç, elindeki cam parçasıyla kendine zarar vermeye çalıştı

Kaynak: İHA

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