Ailesi ikna edilince Türkiye birincisi oldu

27.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:42

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, ailesinin 10 Kasım koşularında izin vermediği Urkuş Işık, Osmaniye'de düzenlenen kros şampiyonasında Türkiye birincisi oldu.



Bulgaristan'da yapılan Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası 3000 metrede ve Romanya'da gerçekleştirilen Balkan 20 Yaş Altı Kros Atletizm Şampiyonası'nda 4000 metrede altın madalya kazanan Işık, Türkiye Şampiyonu olarak en önemli hedefine ulaştı. Kırşehirli milli atlet Urkuş Işık, "Koşmaya yedi yıl önce başlamıştım. Ailem izin vermedi koşmama antrenörüm ve beden eğitim öğretmenim koşmam konusunda aileme ısrarcı oldu. Ailem ikna olduktan sonra Türkiye şampiyonluğunu planlıyor ve istiyordum"dedi.



Türkiye şampiyonluğunu "ailesinin spora izin vermediği aşkla dolu çocuklara armağan ediyorum" diyen Işık, "Koşu serüvenim 10 Kasım koşusu ile başladı. Şu an ailem gurur duyuyor. Her zaman birincilik olmuyor. 2. ve 3. olmam sonrasında da ailem benimle birlikte üzülüyor" diye konuştu.



Avrupa ve dünya şampiyonluğu istiyor



Daima kendi çıtasını yüksekte tuttuğunu ve inandığını söyleyen Urkuş Işık, "Avrupa Şampiyonluğu ve sonrasında Dünya Şampiyonası inşallah. Günde ortalama 1 saat koşuyorum ama antrenman sürem değişiyor. Başarılı olmak isteyen sporcular asla yılmasınlar ve kendilerine inansınlar. İnanç başarıyı getiriyor. Ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Antrenörü Ziya Kaya, sıkı bir programla Urkuş'u hazırlıyor



Urkuş için hedefleri büyük tuttuklarını anlatan antrenörü Ziya Kaya, açıklamasında, şöyle konuştu:



"2014 yılı 10 Kasım koşusu seçmelerinde il birincisi oldu. Ailesi sağlık sorunlarından dolayı Ankara'ya Urkuş'u göndermedi. 2015 yılının ilk aylarında atletizm gelişim projesi kapsamında beden eğitimi öğretmeni Serkan Demirci yeniden getirdi. O günden sonra da Urkuş'un atletizm hayatı devam etmekte. Urkuş, bu süreçte birçok birincilik elde etti. Uluslararası müsabakalarda da birincilikleri var. Kırşehir'de, spor tarihinde gerçekleştirilemeyenleri gerçekleştirdik. Bu bizim kıstasımız değil hedeflerimiz daha büyük. Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu. Yıllardır Türkiye'de karma ve okul takımları ülkemizi temsil ediyor. Teknik toplantıda karma takımların olmayacağını öğrendik. Türkiye ayağında hedeflerimize ulaştık. Türkiye'de, karma takımlara en iyi sporcular gidiyor. İnşallah, amacımıza ulaşırız. Yetkililerimizin yaşanan karma takımlar soruna da çözüm getirileceğine inanıyoruz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA