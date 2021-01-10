Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor
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Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor

10.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:35
Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor

ANKARA'da ailesi ile birlikte yaşadığı evden sabah saatlerinde ayrılan Elif Keskin'den (22), 10 gündür haber alınamıyor.

ANKARA'da ailesi ile birlikte yaşadığı evden sabah saatlerinde ayrılan Elif Keskin'den (22), 10 gündür haber alınamıyor. Anne Nigar Keskin, "O bir yerlerde mutlaka zorla tutuluyor. Sadece tek istediğim kızım, başka hiçbir şey değil" dedi.

Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Mustafa-Nigar Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan Elif, 31 Aralık'ta sabah saatlerinde ailesi ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ancak Elif, aynı gün eve dönmedi. Bunun üzerine Elif'i aramaya başlayan ancak sonuç alamayan aile, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, Elif Keskin'in bulunması için çalışma başlattı. Ayrıca Elif'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak, yardım istenildi.

'CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUM'Anne Nigar Keskin, kızının sabah erken saatlerde evden çıktığını belirterek, "Neden dolayı gittiğini bilmiyorum. Çünkü biz uyuyorduk o çıkıp gittiğinde. Muhtemelen gece sosyal medyadan biriyle konuştu gitti. Çünkü üstünde telefonu, parası, hiçbir şeyi yok. Sadece çantasını almış, kıyafet falan hiçbir şey almamış. Gidecek insan önceden hazırlık yapar, kıyafet falan alır. Benim kızım hiçbir şeyini almamış, çantasını almış çıkmış. Kızımdan hiçbir haber yok 10 gündür. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum" dedi.'10 YAŞINDAKİ ÇOCUK GİBİYDİ'

Kızının daha önce kaynaştırma öğrencisi olduğunu ifade eden Anne Keskin, "22 yaşındaydı ama kızım çok saftır. Kaynaştırma öğrencisiydi daha öncesinde. Biraz rahatsızlığı vardı. 10 yaşındaki çocuk gibiydi. Bir çocuğu nasıl kandırırsınız şekerle, çikolatayla; benim kızımı da çok rahatlıkla kandırırsınız. Çok cana yakındı, herkesle konuşurdu. Küçükken dikkat dağınıklığı, hiperaktivite vardı, raporluydu. Görenlerin, duyanların haber vermelerini istiyorum. Bu kadar sürede kızım haber vermeden durmazdı, mutlaka haber verirdi. O bir yerlerde mutlaka zorla tutuluyor. 10 gündür kızımdan haber alamıyorum. Sadece tek istediğim kızım, başka hiçbir şey değil" diye konuştu.


Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor
Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor
Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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