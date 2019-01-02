Ailenin Korunmasında Din Görevlilerine Görev

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması" projesi kapsımında Samsun'da din görevlilerine verilen eğitim tamamlandı.

Samsun Müftüsü Veysel Çakı, Müftülük salonundaki, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, ailenin korunması, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda dinin önemli rolünü ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aile ve kadına yönelik sorunlara duyarlı olduklarını vurgulayan Çakı, aile içi şiddetle mücadele kapsamında topluma rehberlik edeceklerini aktardı.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde eğitici eğitimi alan 31 personelin, proje kapsamında yaptığı alan seminerleri ile 3 bin 100 din görevlisine ulaşıldığına işaret eden Çakı, "Ulaşılan personelin topluma rehberlik ve örneklik pozisyonunda olan öncüler olduğu düşünülürse çarpan etkisiyle binlerce kişide aile içi şiddetin önlenmesi ve ailenin korunması farkındalığı sağlanmış olmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından eğitime katılan kursiyerlere belgeleri verildi.

Toplantıya, Müftü Yardımcısı Özlem Şirin Kalyoncu ile Aile Dini Rehberlik Koordinatörü Emine İpekdal da katıldı.

Kaynak: AA