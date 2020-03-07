Ailelerin evlat nöbeti çığ gibi büyüyor: Bir aile daha evlat nöbetinde

07.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:57

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 187'nci gününe girerken bir aile daha katıldı.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Eylemin 187'nci gününde Şanlıurfa'dan gelen Fikriye, Zeynel Abidin Kılıç çifti, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde İlahiyat Fakültesinde okuyan ve 2 yıl önce iddiaya göre kaçırılarak dağa götürülen evlatları Hasan için oturma eylemine dahil oldu.



"İlk göz ağrım gel acımıza son ver artık"



Anne Fikriye Kılıç, oğlu Hasan için Şanlıurfa'dan gelip oturma eylemine dahil olduklarını söyledi. Kılıç, "Oğlumun gelmesini istiyorum. Oğlum Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde ilahiyat fakültesinde okuyordu. Oğlumu okutmak istedim, bir yerlere gelmesini istedim. Ama benim oğlumu dağa kaçırdılar. Bundan dolayı HDP'yi suçluyorum. İki yıla yakın oldu kaçırıldı. Oğlum için devletime sığındım. Devletimin aramasını istedim. İki yıldır oğlumun peşindeyim. Gelmesini istiyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok. HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum üniversitede okuyordu, oradan buraya getirmişler. Buradan oğlumu götürmüşler. Gelen ailelerin çocukları benim içinde umut oldu. Oğluma kavuşurum ümidiyle gelmek istedim. Buradaki aileler bana ümit verdi. Eşimle birlikte geldim. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum, her nerede isen benim sesimi duyuyorsan, görüyorsan ne olur gel. İki yıldır tükendik artık. Göz yaşlarımız sofraya düşüyor artık. Yemek yiyemiyoruz. Yatamıyoruz, huzurumuz yok. Sesimi duyuyorsan, ilk göz ağrım, kara gözlü oğlum her nerede isen ne olur gel. Sesimi duy gel, acıma son ver artık" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA