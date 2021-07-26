Aileler dikkat; ev kazalarında ilk sırada 'düşmeler' yer alıyor
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Aileler dikkat; ev kazalarında ilk sırada 'düşmeler' yer alıyor

Aileler dikkat; ev kazalarında ilk sırada 'düşmeler' yer alıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Ev kazalarının çocukların yaralanma ve ölüm riskinin en fazla görüldüğü durumlar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, ailelerin basit önlemlerle bu kazaların önüne geçebileceğini söyledi.

Ev kazalarının çocukların yaralanma ve ölüm riskinin en fazla görüldüğü durumlar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, ailelerin basit önlemlerle bu kazaların önüne geçebileceğini söyledi. Cömert, "Ev kazaları arasında en sık gördüğümüz problem düşmeler" diyerek alınacak önlemleri sıraladı.

Ev kazalarından korunmak için önceden önlem almak gerektiğini anlatan Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Kaynar su yanıkları, temizlik malzemeleri yeme veya içme, ateşli yanıklar, ilaç zehirlenmeleri, elektrik çarpmaları, soluk borusu tıkanmaları ev kazalarından bazıları. En sık görülen ev kazası düşmelerden korunmak için çocukları kaygan zeminlerde tek başına bırakmayınız. Ayrıca halı altlarına kaymayı engelleyen malzemeler koyunuz. Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda düşmeler çok sık görülecektir. Bu düşmelerin kötü sonuçlanmaması için evin içinde onun gezeceği serbest alanlar oluşturunuz. Mümkünse orta sehpa gibi evin ortasında bulunan ve düştüğünde kafasını çarpabileceği dekoratif ürünleri bir süreliğine kenara çekiniz veya kaldırınız. Özellikle keskin kenarlı olan mobilyalar için köşe korumaları kullanmalıyız" uyarısında bulundu.

"YABANCI CİSİM YUTULMASI KARŞI EĞİTİM VİDEOSU İZLEYİN"

Çocuğun oyuncaklarının yaşına göre seçilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Cömert, "Küçük parçalı oyuncaklar bebeklerin yutması açısından tehlike arz etmektedir. Özellikle bebeklerde sık görülen kazalardan biri de yabancı cisim yutulmasıdır. Bunlar içerisinde de çok sık rastladığımız madeni bozuk para yutulmasıdır. Masa üstlerinde bozuk para bulundurmamaya çalışalım. Ayrıca yere birçok küçük parçalı eşyaların düşebileceğini hesap edip evi her gün süpürelim. Olası yabancı cisim yutulmalarına karşı eğitim videoları izleyelim" diye konuştu.

"TEMİZLİK MALZEMELERİNİ LAVABO ALTLARINA KOYMAYIN"

İlaçlar ile zehirlenmelerden korunmak için ilaçları kapalı yerlerde ve çocukların ulaşamayacağı yüksekliklerde muhafaza etmek gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "En büyük yanlışlardan biri temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği yerdir. Temizlik malzemelerini lavabo altlarına koymayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde olmasına özen gösterelim. Sıcak su yanıklarının birçoğu emekleyen çocuğun masa örtüsünü tutup çekmesi üzerine üstten dökülen sıcak sular ile oluşmaktadır. Emekleyen veya sıralayan çocuğunuz var ise masa örtüsü kullanmayınız. Kibrit, çakmak gibi yangına yol açacak aletleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Çocuklar oluşabilecek yangının doğuracağı zararları öngörememekte. Eğer merdivenli bir eviniz varsa. Merdiven korkuluklarının arasını dolduralım. Eğer emekleyen bir çocuğunuz varsa tırmanmaması ve inmemesi için merdivenin her iki kısmına engel koyalım" ifadelerini kullandı.

"YÜRÜTEÇ KULLANIMININ BİR FAYDASI YOK"

Çocuklarda kullanılan yürüteçlerle çok sık kazalar meydana geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Yürüteç kullanan her dört çocuktan biri ev kazası yaşamaktadır. Yürüteç kullanımının çocuğa bir faydası yoktur. Hem faydasız olması hem de kazalara neden olmasından dolayı yürüteç kullanımı önerilmemektedir. Evinizin kapısı sürekli kilitli bulunsun. Çocukların kapıyı açıp dışarda kaybolma riski bulunmaktadır. Elektrik prizlerine koruma takınız. Evinizde tüm odalarda duman detektörü bulundurunuz. Evde bu tür kazalara karşı ilk yardım çantası bulunduralım. Büyük sağlık problemleri oluştuğu anda acil yardım isteyelim" uyarısında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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