Aile ziyareti için geldiği Isparta'da korona virüse yakalandı, immün plazma tedavisi ile sağlığına...
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Aile ziyareti için geldiği Isparta'da korona virüse yakalandı, immün plazma tedavisi ile sağlığına...

Aile ziyareti için geldiği Isparta'da korona virüse yakalandı, immün plazma tedavisi ile sağlığına kavuştu İmmün plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan Ahmet Dağlı, immün plazma bağışçısı olacak Korona virüsü yenen Ahmet Dağlı: "Bu süreci yaşayacağıma ömür boyu evde kalmayı tercih ederim"...

22.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:37

Aile ziyareti için geldiği Isparta'da korona virüse yakalandı, immün plazma tedavisi ile sağlığına kavuştu

İmmün plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan Ahmet Dağlı, immün plazma bağışçısı olacak

Korona virüsü yenen Ahmet Dağlı: "Bu süreci yaşayacağıma ömür boyu evde kalmayı tercih ederim"

ISPARTA - Isparta'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören 43 yaşındaki, Ahmet Dağlı, immün plazma tedavisi ile sağlığına kavuştu. Dağlı, şartların uygun olması durumunda kendisinin de immün plazma bağışçısı olabileceğini söyledi.

Antalya'da ikamet eden 43 yaşındaki Ahmet Dağlı, yaklaşık bir ay önce geldiği Isparta'da ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerde Dağlı'nın yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalandığı belirlendi. Hemen tedavi altına alınan Dağlı, normal tedavi sürecine ek olarak immün plazma bağışı ile sağlığına kavuştu. Zorlu bir tedavi süreci geçiren Dağlı, bugün hastaneden taburcu edildi.

Dağlı: "Korona virüse pazar yerinde yakalandığımı düşünüyorum"

Ahmet Dağlı, Antalya'dan aile ziyareti için geldiği Isparta'da korona virüsle tanıştığını belirterek, salgınla alışveriş için gittiği Pazar yerinde tanıştığı yönünde bir düşüncesi olduğunu söyledi. Dağlı, "O süreçte çok tedbirliydim, nakit alışverişi de yapmıyordum. Sadece kredi kartı kullanabileceğim yerlerden alışveriş yapıyordum. Isparta'ya geldiğimizde pazara gidelim taze bir şeyler alalım istedik. O süreçte maskemiz yoktu, televizyonda gördüğümüz maskeyi yapıp, pazara gittik. Ama pazarda gördük ki herkes o tarz maskelerle dolaşıyor. Onun dışında kimseyle iletişimin olmadığı için virüsü pazardan aldığımı düşünüyorum" dedi.

"İmmün plazma iyileşme sürecimi biraz daha hızlandırdı"

İlk başta ateş, öksürük ve daha sonra halsizlikle vücut ağrısı şikayetleri olduğuna değinen Dağlı, 6'ıncı günün sonunda daha da kötüleştiğini ve hastaneye başvurduğunu söyledi. Tedavi sürecinden bahseden Dağlı, "Tedaviye ilişkin hazırlanmış bir protokol vardı. O protokolün tamamı uygulandı. 2 kez de immün plazma aldım ki onda daha fazla gelişim gösterdik. Çünkü klinik verileri öyle gösterdi, doktorlarımız da öyle söylediler. İmmün plazma iyileşme sürecimi biraz daha hızlandırdı" dedi.

"Çok acı verici ve uzun, meşakkatli bir süreç oldu"

Doktorların uygun görmesi halinde immün plazma bağışçısı olabileceğini ifade eden Ahmet Dağlı, "Ben bu süreci yaşayacağımı bilsem deseler ki bana 'bu süreci yaşama ama bir ömür boyu evde kal' inanın bir ömür boyu evde kalmayı tercih ederim. Bu çok acı verici ve uzun, meşakkatli bir süreç. Halkımız bunları yaşamak istemiyorsa özellikle kendi ve sevdiklerinin sağlıkları için sosyal mesafe ve maske kullanımını uygulasınlar. Çünkü bu bir gerçek. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Pınar: "Hastamız çok zorlu bir süreç geçirdi"

Isparta Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Acun Pınar ise Ahmet Dağlı'nın 22 Nisan'da hastaneye öksürük, ateş, nefes darlığı şikayetleriyle başvurduğunu ve çok zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi. Pınar, "Bu süreç 30 gün kadar sürdü. Bugün hastamızı taburcu edeceğiz. Hastamız geldiğinden itibaren her iki akciğerinde yaygın bir şekilde zatürre tutulumu vardı ve bu hastalığın en ağır formuyla seyretti hastamızda. Takip süreçlerinde ilk uyguladığımızda tedavilere belirgin bir şekilde yanıt vermeyen hastamıza immün plazma dahil şuanda dünyada uygulanan en üst tedavileri uyguladık. Şuan hastamız nihayet oksijensiz şekilde nefes alıp vermeye başladı. Hastalık son dönemlerinde çok ağır şekilde seyretti. Bu süreçte en üst tedaviler uygulanıp hastamız sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Aile ziyareti için geldiği Isparta'da korona virüse yakalandı, immün plazma tedavisi ile sağlığına...

Kaynak: İHA

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