Aile Sağlığı Merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada
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Aile Sağlığı Merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada

Aile Sağlığı Merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te bir genç, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevlinin aşı odasından çıktığı sırada içeri girip, 6 koronavirüs aşısı çaldı.

İZMİT'te bir genç, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevlinin aşı odasından çıktığı sırada içeri girip, 6 koronavirüs aşısı çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Gündoğdu Mahallesi'nde önceki gün öğleden sonra Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir genç, görevli aşı odasından çıkınca içeri girdi. İddiaya göre, 6 koronavirüs aşısı çalan ismi açıklanmayan genç, merkezden ayrıldı. Aşıların eksik olduğunu fark eden sağlık çalışanları, hırsızlığı güvenlik kameralarından tespit ederek polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci yakalayarak gözaltına aldı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, Aile Sağlığı Merkezine gelip bir süre koridorda bekleyen şüphelinin, aşı odasına girdiği, yaklaşık 20 saniye sonra odadan çıktığı görüldü. Aşı odasından çıktığı sırada bir personel ile karşılaşan şüphelinin, daha sonra aile sağlığı merkezinden ayrıldığı görülüyor.


- Kocaeli
Aile Sağlığı Merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada
Aile Sağlığı Merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada
Aile Sağlığı Merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada
Aile Sağlığı Merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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