Aile Saadeti 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yaz sezonunun en sıcak yapımlarından biri olmaya aday Aile Saadeti, üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin aynı evde yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan sımsıcak ve samimi bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak. Farklı geçmişlere sahip bu ailelerin beklenmedik buluşması, ekranlara içtenlik dolu ve neşeli anlar taşıyacak. Peki, dizinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİNİN KONUSU

Aile Saadeti, üçüncü derece akraba olduklarını bilmeyen üç farklı ailenin, aynı konakta bir araya gelmesiyle gelişen sıcak ve eğlenceli olayları konu alıyor. Dram ve komediyi birleştiren dizi, geçmişten gelen sırlar, aile bağları ve birlikte iyileşme temaları etrafında dönüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

7. bölüm özetine göre:

• Emin, eski çırağı Metin'in hayaletiyle ilgili rüyalar görürken, Metin'in cesedi yanında bulunan çantası nedeniyle cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor.

• Saadet Hanım'ın geçmişiyle ilgili sırlar açığa çıkmaya başlıyor.

• Fikri'nin bulduğu eski bir rehber sayesinde, Tekin'in geçmişine dair yeni bilgiler ediniliyor.

• Aile, gerçek katili bulmak için bir araya geliyor ve ilk kez bu denli kenetlenmiş hissediyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

• Metin'in konağın kuyusuna düşmesi herkesi şok etmişti.

• Olayı saklamak isteyen aile bireyleri arasındaki güven sarsılmaya başlamıştı.

• Saadet Hanım'ın sır dolu günlükleri çalınmış, Tekin ise konağı kaybetmemek için çeşitli planlar yapmaya başlamıştı.

• Doberman karakteri hastanede geçmişiyle yüzleşirken Maya'dan destek almıştı.

OYUNCU KADROSU

Başlıca oyuncular şunlar:

• Burak Dakak (Murat)

• Buse Meral (Gönül)

• Vildan Atasever (Tülay)

• Hakan Yılmaz (Tekin)

• Hakan Karsak (Emin)

• Zerrin Sümer (Salime)

• Suat Sungur (Asker Abi)

DİZİ KURGU MU?

Evet, Aile Saadeti tamamen kurgusal bir senaryoya dayanıyor. Senaristi Burak Aksak, özellikle "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarla tanınan bir isim.

NEREDEN İZLENİR?

Dizi, ATV ekranlarında yayınlanıyor ve bölümlerinin tekrarları ile canlı yayını ATV'nin resmi web sitesinden veya YouTube kanalından takip edilebiliyor.

Fragman yayınlandığında bildirim almak istersen, ATV'nin resmi YouTube kanalını takip edebilir ya da istersen bağlantısını seninle paylaşabilirim.