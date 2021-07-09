Aile hekimliklerinde "kronik hastaları özel yazılımla takip" dönemi
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Aile hekimliklerinde "kronik hastaları özel yazılımla takip" dönemi

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Ülke genelindeki aile hekimliklerinde yaygın kullanımına başlanan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) yazılımıyla hipertansiyon, diyabet, obezite ile kalp ve damar hastalarının düzenli aralıklarla takip edilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Ülke genelindeki aile hekimliklerinde yaygın kullanımına başlanan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) yazılımıyla hipertansiyon, diyabet, obezite ile kalp ve damar hastalarının düzenli aralıklarla takip edilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla kronik hastalığı olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı yapılabilmesi için geliştirilen ve 1 Ocak 2021'de kullanıma açılan HYP, 1 Temmuz itibarıyla tüm aile sağlığı merkezlerinde yaygınlaştırıldı.

Aile hekimleri hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp ve damar hastalıklarına yönelik risk değerlendirmesi ile hastaların takibini, HYP'yi kullanarak yapacak.

Aile hekimlerinin, hastalar için yaptığı tedavi planı ve önerileri yazılıma kaydedilecek. Hastaların düzenli aralıklarla takibi yapılarak tedavi hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı ölçümlenecek.

"Hastaların bütün verileri izlenmiş, risk faktörleri tam değerlendirilmiş olacak"

Ekin Çamlık Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Yücel Vurmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HYP sayesinde hastaların takibinin daha kolay ve ayrıntılı şekilde yapılabileceğini belirtti.

Vurmaz, kronik hastaların düzenli takip edilmesinin önemine işaret ederek, "Uygulama, kronik hastalıkların seyrini, bu hastalıklarla ilgili risk faktörlerini daha iyi değerlendirmemize, herhangi bir sıkıntı anında hastaları hızla yönlendirmemize imkan tanıyor. Hastalar, ikinci basamak sağlık birimlerine gittiği zaman, uzman hekimin önüne hastanın bütün verileri izlenmiş, risk faktörleri tam değerlendirilmiş olarak gelecek." dedi.

HYP üzerinden takip edilecek kronik hastaların muayene sıklıklarına ilişkin de bilgi veren Vurmaz, "Hipertansiyon ve obezite hastaları yılda bir kez, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları bulunanlar da risk faktörlerine göre belirlenecek sıklıklarda takip edilecek." ifadelerini kullandı.

Dr. Yücel Vurmaz, "Bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların daha ciddi takibi, mutlaka toplumumuza pozitif olarak yansıyacaktır. Kalp krizinin, diyabete bağlı risk faktörlerinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Uygulamanın, hastaların ömrünü uzatacağını, toplumumuzun sağlığına katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı 70 yaş altı ölümlerin yüzde 25 azaltılması amaçlanıyor"

Sağlık Bakanlığınca, dünyada en fazla ölüme ve engelliliğe yol açan bulaşıcı olmayan hastalıklara (kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet vb.) bağlı 70 yaş altı ölümlerin, 2025'e kadar yüzde 25 azaltılması amaçlanıyor.

HYP yazılımıyla aile hekimlerinin bu hastalıklara yönelik tarama ve izlemleri geliştirilerek kronik hastalığı olan bireylerin sağlık sorunlarının minimuma indirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Aile hekimliklerinde 'kronik hastaları özel yazılımla takip' dönemi
Aile hekimliklerinde 'kronik hastaları özel yazılımla takip' dönemi
Aile hekimliklerinde 'kronik hastaları özel yazılımla takip' dönemi
Aile hekimliklerinde 'kronik hastaları özel yazılımla takip' dönemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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