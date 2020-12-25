Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı

25.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:31
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "Esenler Otogarı'nda 3 evsiz engellinin bulunduğu " paylaşımları üzerine harekete geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "Esenler Otogarı'nda 3 evsiz engellinin bulunduğu " paylaşımları üzerine harekete geçti.

Bakanlık ekipleri Esenler Otogarı'na giderek söz konusu kişilere ulaştı. Otogarda engellilerden ikisine ulaşıldı.

İsimlerinin Mehmet Şahinkayası (49) ve Hasan Serin (51) olduğu öğrenilen fiziksel engelli iki arkadaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurum bakımına alındılar.

Şahinkayası ve Serin'in kimselerinin olmadığı, daha önce de kısa süreli çeşitli bakım merkezlerinde kaldıkları ve daha sonra ayrıldıkları belirlendi.

Şahinkayası ve Serin PCR testlerinin yapılmasının ardından koşullarına uygun bakım merkezine yerleştirildiler.

"Devletimiz vatandaşına sahip çıkıyor"

Kurum bakımında olduğu için mutlu olduğunu belirten Mehmet Şahinkayası, bakım merkezinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, devletin engellilere her daim destek çıktığını ifade etti.

Hasan Serin de, "Bu soğuk havalarda sıcak yatağa, sıcak yemeğe bizi kavuşturdukları için çok dua ediyorum. Cumhurbaşkanımız vatandaşları konusunda, engelli bireyler konusunda ne kadar hassas" dedi.

Diğer engelli vatandaşa ulaşma çalışmaları ise devam ediyor. - ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Aslı Tandoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Halis Özkahya Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Esenler Otogarı'nda kalan engellileri koruma altına aldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 17:58:47. #1.15#
title