Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer: "Aileler internetin doğru ve güvenli kullanımı...

08.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:29

Kayseri Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kreşlere yönelik 'Dijital Risklere Karşı Çocuklar Güvende' konulu eğitim verildi.



Kayseri Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kentte faaliyet gösteren kreşlerdeki sorumlu müdür ve eğiticilere, Dijital Risklere Karşı Çocuklar Güvende konulu eğitim verildi. Konferans Salonu'ndaki eğitimin açılış konuşmasını yapan Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden Sorumlu Şube Müdürü Mahmut Koç; "Gelecek nesilleri yetiştirirken, akademik başarının yanında, merhameti, sevgiyi ve bizi biz yapan değerleri de çocuklarımıza aşılamalıyız" dedi. Daha sonra konuşan İl Müdürü Nevzat Özer; "Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin de belirttiği gibi, 'Aileler, çocuklarına özellikle dijital mahremiyet bilincini erken yaşta aşılamalı'. Ailelerin bizatihi kendileri de çocuklarının fotoğraf, video ve diğer bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalı, ebeveynler çocukların bilgisayar başında geçirdikleri sürelerde kontrolü elden bırakmamalı" ifadelerini kullandı. Çocukların dijital risklerden korunması konusunda aileler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Özer konuşmasını şöyle sürdürdü;



"En az 3 yaşına kadar çocuklar ekrana maruz bırakılmamalı. Çocukları internetin risklerinden korumak ve internetin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda onlara yol göstermek öncelikli olarak ailelerin sorumluluğunda. Aileler internetin doğru ve güvenli kullanımı konusunda bilinçlenmeli ve çocuklarına rol model olmalı. Dijital ortamlar riskli diyerek çocukların internetten ve teknolojiden uzak bir hayat sürmelerine neden olunmamalı. Çocuklara teknoloji kullanımı yasaklanmamalı, teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda rehberlik edilmeli. Aileler çocuklarına sınır koymayı, kişilerin sınırları ve mahremiyeti ihlal eden istekleri karşısında 'hayır' diyebilmeyi öğretmeli. Aileler tarafından çocuklara internet ortamında özel ve kişisel bilgilerini asla paylaşmaması gerektiği nedenleriyle öğretilmeli. Çocuklara dijital mahremiyet bilinci erken yaşta aşılanmalı. Çocukların mahremiyetini korumak ebeveynlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Bu nedenle aileler çevrim içi ortamlarda çocuklarının fotoğraf, video ve diğer bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalı. Çocuklara internet ortamında karşılaşılan her bilgiye güvenmemesi gerektiği, doğru bilgiye nerelerden ulaşabileceği öğretilmeli. Bunlarla birlikte çocuklar rahatsız edici bir mesaj aldığında asla cevap vermemesi ve ebeveynine anlatması gerektiğini bilmeli. Çocuklara bilinmeyen kişilerden alınan e-postaların açılmaması gerektiği, internette çıkan her bağlantıya tıklanmaması gerektiği ve herhangi bir program/dosya indirmeden önce ebeveyne danışılması gerektiği öğretilmeli. Çocukların internet ortamında tanımadıkları kişilerle arkadaş olmaması, tanıştıkları kişilerle bir araya gelmemesi ve çevrim içi görüşme yapmaması gerektiği öğretilmeli. Çocukların oyun başında geçirdiği süre, oyun seçimi denetlenmeli. Ayrıca çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek oyunlar oynamasına izin verilmemeli, bu tarz oyunların riskleri konusunda çocuklar bilgilendirilmeli. Çocukların dijital ortamlarda geçirdikleri zamanı azaltmak amacıyla aile içi aktiviteler düzenlenmeli, çocukların akran gruplarıyla farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılması desteklenmeli. Aileler çocukları ile iletişim halinde ve çocuklardaki değişimi gözlemleyebilecek yakınlıkta olmalı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında internetteki zararlı içerikleri filtrelemeye yönelik ücretsiz olarak sunulan çocuk profili, aile profili hizmetlerinin kullanılması çocukların internetteki muhtemel zararlı içeriklere karşı korunmasında yardımcı olacak."



Konuşmaların ardından Uzm. Sosyal Çalışmacı Ümit Yaldız ve Uzm. Psiklolog Sengül Durmuşoğlu tarafından müdürlük denetiminde bulunan kreşl personellerine, çocukların dijital risklerden korunması konusunda aileler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA