AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak
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AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak

16.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:32

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacağını duyurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 yılı aşkın bir süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak.

AVUKATI TWITTER'DAN DUYURDU

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Merakla ve heyecanla beklediğimiz Demirtaş/Türkiye kararı AİHM Büyük Dairesince 22 Aralık'ta açıklanacak" dedi.

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak

GEÇEN YIL AVUKATLAR DİNLENMİŞTİ

AİHM, 20 Kasım 2018 AİHM verdiği kararda Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine ve "siyasi nedenlerden ötürü, muhalefetin sesini kısmak için tutuklandığına" hükmetmişti. Kararın ardından tahliyesi için başvuruları reddedilen Demirtaş, AİHM'in kendisi hakkında verdiği kararının aleyhteki maddelerini AİHM Büyük Dairesi'ne taşımak için başvuruda bulunmuş, Türkiye'nin kararı uygulamamasına ilişkin hüküm kurulmasını talep etmişti.

BÜYÜK DAİRE DEMİRTAŞ VE AVUKATLARINI DİNLEMİŞTİ

Geçen yıl ise AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği serbest bırakılma kararı AİHM Büyük Dairesi'ne taşınmıştı. AİHM Büyük Daire'de yapılan duruşmada hem Türkiye hükümeti hem de Demirtaş'ın avukatları dinlenmişti.

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:32:51. #1.15#
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