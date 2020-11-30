Ahval ne demek? Tercümân-ı Ahvâl ne demek? Ahval ve şerait ne demek?

Dilimizde sıkça kullanılan Ahval ne demek? Hal-i ahval ne demek? Aşk-ı ahval ne demek? Ahvalin nicedir ne demek? Ahval ve şerait ne demek? TDK'ya göre Ahval ne demek? Tercümân-ı Ahvâl ne demek? İşte detaylar...

Dilimizde sıkça kullanılan Ahval ne demek? Hal-i ahval ne demek? Aşk-ı ahval ne demek? Ahvalin nicedir ne demek? Ahval ve şerait ne demek? TDK'ya göre Ahval ne demek?İşte detaylar...

AHVAL NEDİR,NE DEMEK?

Dilimizde sıkça kullanılan Ahval kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir.

TDK'ye göre ahval kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Durumlar, hâller, vaziyetler

- Davranışlar

- Olaylar

TERCÜMAN-I AHVAL NE DEMEK?

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir.

22 Ekim 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarıldı. Önceleri Pazar günleri çıkan gazete, 22 Nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün (Pazar, Salı, Perşembe) yayımlanmaya başladı. Gazete, zamanla Ceride-i Havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. Bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkânından satılıyordu.

Ahmed Vefik Paşa, Ziya Paşa ve Refik Bey'in sık sık bu gazetede yazıları yer aldı. Bu yazılarda Osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri ve ülkede olup bitenler tartışılıyordu. Ancak 24. sayısından sonra Şinasi ayrılmıştır.

Ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazetede, Batılı anlamda ilk Türkçe oyun olan Şinasi'nin Şair Evlenmesi de (1860) dizi olarak yayınlamıştı.

Gazete, Ziya Paşa'nın kaleme aldığı sanılan ve eğitim sistemine sert eleştirilerde bulunan bir yazı yüzünden Mayıs 1861'de iki hafta süreyle kapatıldı. Bu olay Türk basınında yayın durdurmanın ilk örneği oldu. 792 sayı yayımlanan Tercüman-ı Ahval'in 11 Mart 1866'da yayınına son verildi.

HAL-İ AHVAL NE DEMEK?

Hak-i ahval Ekrem Nalbantlı'ya ait bir şiirdir.

HAL-İ AHVAL

N'ola dedim iş bu hâlim ey! erenler veliler

Gâh yazar gâh söylenir mi? Bizim gibi deliler

Dost bağında işret kıldım ''bu bir hayâl dediler''

Dost ararken kendim buldum ''işte hemhâl dediler''

AŞK-I AHVAL NE DEMEK?

Aşk-ı ahval Selçuk Salman'a ait bir şiirdir.

AŞK-I AHVAL

Deprem olur yedi düvel sallanır.

Güzel sözle acı diller ballanır.

Sevdiceğim yaban elde kalırsa.

Gönül uçar gider haber yollanır.

Sen var isen deli gönlüm yardadır.

Sen yok isen yalnız ruhum dardadır.

Tasalanma sende ey fani güzel.

Dermanın dermanı ahu-zardadır.

Tebessüm darılır kaşını çatsan.

Sevda seni bekler zindana atsan.

Derviş gibi arar durursun aşkı.

Gelir bulur seni duayla yatsan.

Deli gönül seni görür uslanır.

Senden uzak olsam yollar puslanır.

Yalnız koyma beni yaban ellerde.

Dertler bulur beni bana yaslanır.

Bakışların güle benzer nazarlık.

Sevgi ile yapılmıyor pazarlık.

Kalbimdeki seni öldürme sakın.

Gönlüm olur yokluğundan mezarlık.

Kusur bulmaz bakışımda şeklimde.

Huylarımız aynı sıcak iklimde.

Şair selo sevdi seni gönülden.

Gülen yüzün her gün kalır aklımda.

AHVAL VE ŞERİAT NE DEMEK?

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde de yer alan Ahval ve Şeriat, durum ve şartlar; içinde bulunulan durum ve o andaki koşullar anlamına gelmektedir.

- Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.

TDK'YA GÖRE AHVAL NEDİR, NE DEMEK?

TDK'ye göre ahval;

- Durumlar, hâller, vaziyetler

- Davranışlar

- Olaylar, anlamlarına gelmektedir.