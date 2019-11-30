Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi

30.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:37

Haberler.com/ Olgun KIZILTEPE

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan mücadele kapsamında AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan'a ait villanın çatısı, Üsküdar Belediye ekiplerince 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

AHSEN UNAKITAN "TARTAKLANDIM" DEDİ

Polis ve zabıta nezaretinde yapılan yıkımla ilgili Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, Üsküdar Belediyesi'ni suçlamış ve yıkım esnasında zabıta ekipleri tarafından tartaklandığını iddia etmişti. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Üsküdar Belediyesi'nden Haberler.com'a bir açıklama geldi.

Kemal Unakıtan - Ahsen Unakıtan

"EMNİYET GÜÇLERİMİZ ŞAHİTTİR"

Belediye bünyesinde çalışan bir yetkili Ahsen Unakıtan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yıkımla ilgili tüm tebligatların yapıldığını belirten yetkili "Tartaklama iddiaları kesinlikle yalan. Bu şekilde en ufak bir olay dahi yaşanmamıştır. İşlem zaten polis nezaretinde yapıldığı için emniyet güçlerimiz tüm sürece şahittir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TÜRKMEN DE YALANLADI

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Haberler.com'a yaptığı açıklamada "Çatı tadilatı adı altında son bir ayda kaçak kat çıktı Ahsen Hanım. Kendisini davet edip kaçağa göz yummayacağımızı belirttim ve çatı katı yıkıldı" dedi.