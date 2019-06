Ahşap Heykel Festivali dolu dolu geçiyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından "The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi" sloganı ile düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda devam ediyor.

Beş günü geride bırakan 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde sanatçılar çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Festivalin 5'inci günüde festivale katılan sanatçıların minik ziyaretçileri vardı. Festival alanını gezen Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, sanatçıların çalışmalarını merakla takip etti. Testere ve tokmak seslerinin yükseldiği çadırlarda, eserler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Cemre Demirgiller, Esfandyar Moradpour (İran), Gizem Türkdoğan, Gülce Yelken, Hasan Çimenci, İlhan Kaya, Mert Kaan Burnaz, Nasrin Yousefi (İran), Ufuk Güneş Taşkın, Yeliz Cantekin'in sanatçı olarak yer aldığı festivale vatandaşların yoğun ilgisi 5'inci günde de devam etti. Bir süre sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan hediyelik eşyaların satıldığı, ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları da gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Öte yandan alanda yer alan workshop stantlarında vatandaşların ahşapla temas ediyor. Stantlarda görevli sanatçılar, vatandaşların ahşabı oyarak ahşaba dokunmalarını sağladı. Vatandaşlar, A4 boyutundaki ıhlamur ağacı parçalarını oyarak istedikleri deseni ahşaba işledi.

Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığı ile Eldem Sanat Dalyancı Konağı'nda workshoplar düzenledi. Ahşaptan yapılan enstrümanların tanıtıldığı workshoplara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü enstrüman eğitmenlerinden Kenen Pekgöz bağlama, İbrahim Eke duduk ve kaval, Hakan Bozdağ ise vurmalı çalgılar hakkında bilgiler verdi. Eğitmenler workshopda kısa dinletiler de gerçekleştirdi. Müzik dinletileri, konserler, halk dansları ve modern dans gösterilerinin yapıldığı festivalde,

22 Haziran Cumartesi günü Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde tornet etkinliği yapılacak. Aynı gün Şebnem Sezer ve Crew 2'6 konser verecek. Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha devam ettirerek festival kapsamında ağaç dikim etkinliği düzenleyecek. 23 Haziran Pazar günü saat 75. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliği ile Odunpazarı Bölgesi'ne Demokrasi Ormanı kazandırılacak. Festival, 23 Haziran Pazar günü Ahşap Eserler Galerisi'nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek. - ESKİŞEHİR

