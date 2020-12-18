Ahşap bina yanarak kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ahşap bina yanarak kül oldu

18.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:49
Ahşap bina yanarak kül oldu

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı ahşap bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı ahşap bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Akşam saatlerinde, Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım'a ait 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı ahşap binadan çıkan dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ev alev alev yanarken, köye ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, binadan geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ahşap bina yanarak kül oldu
Ahşap bina yanarak kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Pierre Webo Fatih Terim Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahşap bina yanarak kül oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 22:51:26. #1.15#
title