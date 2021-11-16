Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Ahıska Türkleri Sürgünü Anma Töreni" Düzenlendi

14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nde yaşayan Türklerin sürgün edilişinin 77'nci yıl dönümü münasebetiyle 16 Kasım 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Anma töreni, şehitler anısına saygı duruşunun ardından Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın açış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Tomar konuşmasında, Türk devletlerinin birlik ve bereberliğinin öneminin Ahıska Sürgünü başta olmak üzere yas günlerinde yeniden anlam kazandığını belirterek Türk dünyasının ortak tarihi hafızasının değerine vurgu yaptı.

Program; Üniversitemizde öğrenim gören Ahıska Türkü öğrencilerin hazırladığı sinevizyon gösterimi, şiir ve müzik dinletisi ile dönemde yaşanan olayları anlatan temsili sahne gösterisinin ardından sona erdi.

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