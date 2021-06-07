Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türkistan'da Öğretim Üyeleri ile Toplantıda Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek Türkistan'da üniversitemiz öğretim üyeleri ile istişare toplantısı yaptı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek Türkistan'da üniversitemiz öğretim üyeleri ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Muhittin Şimşek haziruna yaptığı konuşmada, üniversitemizin Türk Dünyası için öneminden bahsederek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev üniversitemizle ilgili bir vizyon ortaya koymuşlardır, bu vizyonu gerçekleştirmek bizim görevimizdir. Hepimizin görevidir. Dolayısı ile üstleneceğimiz misyon ve bundan sonraki yol haritamızı sizlerde paylaşmak istiyorum. " Diyerek kısa, orta ve uzun vadeli projeleri ortaya koydu. Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: "Bizler ve sizler öğrencilerimiz için varız. Türk Dünyası'nın 33 devlet ve akraba topluluklarından gelen gençler için varız. Türkistan'ın Türk aleminin manevi başkenti olması ile birlikte yükümüz artmıştır. Sıradan bir üniversite olamayız, olmamalıyız. Bunu ancak sizlerle birlikte başarabiliriz. Bu mefküre ile çalışan bekçiden rektöre, çaycıdan mütevelli heyet başkanına herkesin başımızın üstünde yeri var: Ancak 'mış' gibi yapanlarla işimiz olmaz. 'Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü' projesi ile Türkiye'nin önemli profesör hekimleri şu anda Türkistan'da şifa dağıtmaktadırlar, hekimlerimiz buraya gelmeye devam edecekler, ayrıca buradaki hekimlerimiz de Türkiye'deki hastanelerde görev yapmakta ve tekrar Türkistan'a dönmektedir. Bu tür 'köprü' projeler diğer alanlarda da devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı 'asla kaliteden taviz vermemek' olmuştur. Sizler-bizler bunu gerçekleştirmek için biraz önce sıraladığım projelerle hemhal olmamız gerekmektedir. Saygıdeğer hocalarımız; değişen ve gelişen dünyada 'sıradan' olanlara yer yoktur. Bu nedenle dinamizm, proje üretmek, yenilenmek şarttır. Biz Mütevelli Heyet Başkanlığı olarak insan yetiştirmek ile ilgili her türkü desteği vermeye hazırız. "

Dekanları ve hocaları tek tek dinleyerek not alan Şimşek, "Çözülemeyecek sorun yoktur" diyerek bütün sorunların masaya yatırılarak Heyet Üyelerimizle görüşüp gereğinin yapılacağını söyledi.

Görüşmenin ardından ikili toplantılara geçildi.

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Kaynak: Habermetre