Ahmet Yaramış kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Nerede çalışıyor?
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Ahmet Yaramış kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Nerede çalışıyor?

TTK başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Yaramış kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve hakkındaki diğer tüm bilgilere bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahmet Yaramış kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Nerede çalışıyor?
22.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:57

Son dakika haberi olarak Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu'ndan istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun akabinde Ahmet Yaramış'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte karşınızda Ahmet Yaramış ile ilgili tüm bilgiler.

AHMET YARAMIŞ KİMDİR?

Ahmet Yaramış 1968 yılı doğumlu olup Çorum ilinin İskilip ilçesindeki Kayaağzı köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokulu Amasya'da okuyan Ahmet Yaramış, liseyi memleketi Çorum-İskilip'te okumuştur. Ardından Ankara Üniversitesi Coğrafya Fakültesi tarih bölümünden 1990 yılında mezun olan Ahmet Yaramış 91-93 yılları arasında Ankara Gölbaşı'nda MEB tarih öğretmeni olarak öğretmenlik hayatına başlamış oldu.

Ahmet Yaramış doğum tarihi : 1968

Ahmet Yaramış kaç yaşında : 52 yaşında

Ahmet Yaramış nerelidir : Çorum

Ahmet Yaramış mesleği ne : Akademisyen (Prof. Dr.) (TTK Başkanı)

Ahmet Yaramış evli mi : Evli

Ahmet Yaramış'ın çocuğu var mı : 4 çocuğu var

Ahmet Yaramış burcu ne : -

Ahmet Yaramış boy-kilo kaçtır : -

AHMET YARAMIŞ HAYATI VE KARİYERİ

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Coğrafya Fakültesi tarih bölümünden 1990 yılında mezun olan Ahmet Yaramış 91-93 yılları arasında Ankara Gölbaşı'nda MEB tarih öğretmeni olarak öğretmenlik hayatına başlamış oldu. 1993 senesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Yüksek lisansını ise Gazi Üniversitesi'nde ve ABD'de bulunan Connecticut Üniversitesinde tamamlamıştır. Ardından 2002 yılında tez çalışmasını yapmış ve bu teziyle doktor unvanı kazanmıştır. Ahmet Yaramış 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent ve son olarak 2014 yılında ise profesör doktor unvanını almıştır.

Ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinde bulunmuştur. Son olarak 20 Nisan 2020 tarihinde TTK (Türk Tarih Kurumu) başkanı olarak atanmıştır ve burada görevine başlamıştır. Fakat 22 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Türk Tarih Kurumu başkanlığı görevinden istifa etmiştir. İstifa nedeni henüz bilinmemektedir.

Ahmet Yaramış'ın tarih alanında birçok makalesi, tezi ve çalışmaları mevcuttur. Bu alanlarda yazdığı kitabı da vardır. Ahmet Yaramış evli ve 4 çocuk babasıdır.

TÜRK TARİH KURUMU NEDİR?

Türk Tarih Kurumu (kısaltması TTK), Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş bir araştırma kurumudur. 664 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Tarih Kurumu ayrı bir kamu tüzel kişiliğe sahip olup, 1983 yılında kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun denetim ve gözetimine bağlanmıştır.

AHMET YARAMIŞ TTK'DAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ahmet Yaramış 20 Nisan 2020 tarihinde geldiği TTK başkanlığından bugün itibariyle istifa etti. İstifası halen tartışılan Ahmet Yaramış'ın neden istifa ettiği çok merak ediliyor. Henüz istifa hakkında bir bilgi açıklanmadı.

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