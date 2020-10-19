Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında ifade verdi
19.10.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:46
Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Kobani soruşturmasında ifade verdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Kobani soruşturmasında ifade verdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında Mardin Adliyesine çağırıldı. Saat 10.00'da ifadesine başlanan Türk, yaklaşık 2 saat SEGBİS üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Ahmet Türk ifadesini vermesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı konulması istenilerek, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
(Kübra Nur Atik/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı