Ahmet Tekdal kimdir? Ahmet Tekdal nereli ve ne iş yapıyor? Ahmet Tekdal hangi görevlerde bulundu? Ahmet Tekdal hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahmet Tekdal kimdir? Ahmet Tekdal nereli ve ne iş yapıyor? Ahmet Tekdal hangi görevlerde bulundu? Ahmet Tekdal hayatı ve biyografisi!

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti. Merhum Ahmet Tekdal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Ahmet Tekdal kimdir? Ahmet Tekdal nereli ve ne iş yapıyor? Ahmet Tekdal hangi görevlerde bulundu? Ahmet Tekdal hayatı ve biyografisi.

Ahmet Tekdal kimdir? Ahmet Tekdal nereli ve ne iş yapıyor? Ahmet Tekdal hangi görevlerde bulundu? Ahmet Tekdal hayatı ve biyografisi!
02.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:30

Refah Partisi eski genel başkanı ve Refah Partisi milletvekili Ahmet Tekdal hayatını kaybetti. Herkesin bir dönem yakından tanıdığı isim Ahmet Tekdal'ın vefatı ardından taziye mesajları yayınlanmaya başladı. Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal, Necmettin Erbakan'a uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmıştı. Eski politikacılarımızdan Ahmet Tekdal hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık.

AHMET TEKDAL NEDEN ÖLDÜ?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Tekdal kimdir? Ahmet Tekdal nereli ve ne iş yapıyor? Ahmet Tekdal hangi görevlerde bulundu? Ahmet Tekdal hayatı ve biyografisi!
AHMET TEKDAL

AHMET TEKDAL KİMDİR?

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. 1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor Haber
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Çağlar Çorumlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Ahmet Tekdal kimdir? Ahmet Tekdal nereli ve ne iş yapıyor? Ahmet Tekdal hangi görevlerde bulundu? Ahmet Tekdal hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:30:22. #1.15#
title