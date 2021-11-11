Ahmet Şimşirgil kimdir? Ahmet Şimşirgil kaç yaşında nereli? Ahmet Şimşirgil korona mı oldu, iyileşti mi?

Ahmet Şimşirgil kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil açıklamalarıyla da dikkat çeken bir isim. Son olarak ise sağlık durumuyla gündeme gelmekte. Ahmet Şimşirgil kaç yaşında nereli?

AHMET ŞİMŞİRGİL KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, halen İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı Tarihi profesörüdür. Evli ve üç çocuğu vardır.

Doğum tarihi: 25 Mayıs 1959

tarihi: 25 Mayıs 1959 Kaç yaşında: 62 yaşında

Nereli: Sinop

1959 senesinde Sinop Boyabat'ta doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. 1978 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kabul edildi ve 1982 senesinde mezun oldu. 1983 senesinde aynı üniversitenin Yeniçağ Bölümü'nde araştırmacı olarak vazifeye başladı ve 1985 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 1989 senesinde İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçti.

1990 senesinde "Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda Tokat (1455-1574)" isimli eseri ve 1997 senesinde "Uyvar'ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi" isimli tezini yazarak Doktora ve Doçentlik unvanını aldı. 2003 senesinde Prof. Dr. Şimşirgil, Türkiye günlük gazetesi için itibarlı bir yazar ve düzenli olarak katkıda bulunan bir müellif olmasının yanı sıra, Milli ve Milletlerarası düzeyde makaleler neşretti ve "Tarih ve Medeniyet", "Başka Şeyleri", "Tarih Lalegül TV ve TGRT Radyo'da ve İnsan ", TRT1 TV'de "Tarih Sahnesi" programlarını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, halen İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı Tarihi profesörüdür. Evli ve üç çocuğu vardır.

AHMET ŞİMŞİRGİL'İN ESERLERİ

1- En Sevgili Efendimiz ve Sevdalıları (Timaş Yayınları), Mayıs 2020

2- Kayı I – Ertuğrul'un Ocağı (Timaş Yayınları), Kasım 2013

3- Kayı II – Cihan Devleti (Timaş Yayınları)

4- Kayı III – Haremeyn Hizmetinde (Timaş Yayınları)

5- Kayı IV – Ufukların Sultanı Kanuni (Timaş Yayınları)

6- Kayı V – Kudret ve Azamet Yılları (Timaş Yayınları)

7- Kayı VI – İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş (Timaş Yayınları)

8- Kayı VII – Kutsal İttifaka Karşı (Timaş Yayınları)

9- Kayı VIII – Islahat, Darbe ve Devlet (Timaş Yayınları)

10- Kayı IX – Sonun Başlangıcı (Timaş Yayınları)

11- Kayı X – II. Abdülhamid Han (Timaş Yayınları)

12- Kayı XI – Elveda Vahideddin Han (Timaş Yayınları)

13- Valide Sultanlar ve Harem (Timaş Yayınları)

14- Denizler Fatihi Piyale Paşa ve Cerbe Zaferi (Timaş Yayınları)

15- İstanbul, Fetih ve Fatih (İBB. Kültür A.Ş. Yayınları)

16- Fethin Kahramanları (İBB Kültür A.Ş. Yayınları)

17- Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (Beylik Yayınları)

18- Devr-i Gül Sohbetleri (Beylik Yayınları)

19- Slovakya'da Osmanlılar (Beylik Yayınları)

20- Bir Müstakil Dünya: Topkapı Sarayı (Timaş Yayınları)

21- Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri (BKY Yayınları)

22- Otağ -I- Büyük Doğuş (Timaş Yayınları)

23- Otağ -II- Emir Timur (Timaş Yayınları)

24- Otağ -III- Sultan Alparslan (Timaş Yayınları)

25- Eşrefoğlu Rûmî (IQ Kültür Sanat Yayıncılık)

26- Osmanlı Gerçekleri I (Timaş Yayınları)

27- Osmanlı Gerçekleri II (Timaş Yayınları)

28- Sultan II. Kılıç Arslan ve Aksaray (IQ Kültür Sanat Yayıncılık)

29- Adalet Ustaları (Destek Yayınları)

30- Mızraklı Hakikat (KTB Yayınları)

31- Edep Yâ Hû (KTB Yayınları)

32- Barbaros Hayreddin Paşa (Timaş Yayınları)

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