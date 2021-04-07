Ahmet Şerif İzgören kimdir? Ahmet Şerif İzgören kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Ahmet Şerif İzgören kimdir? Ahmet Şerif İzgören kaç yaşında, biyografisi nedir?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Ahmet Şerif İzgören kimdir? Ahmet Şerif İzgören kaç yaşında, biyografisi nedir?

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Ahmet Şerif İzgören, son zamanlarda sıkça araştırılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen Ahmet Şerif İzgören hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Ahmet Şerif İzgören kimdir? Ahmet Şerif İzgören kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Ahmet Şerif İzgören, son zamanlarda sıkça araştırılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen Ahmet Şerif İzgören hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Ahmet Şerif İzgören kimdir? Ahmet Şerif İzgören kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AHMET ŞERİF İZGÖREN KİMDİR?

Ahmet Şerif İzgören 1965'teİzmir'de doğan kişisel gelişim üzerine kitaplar yazmış Türk yazardır.

1983'de Kuleli Askeri Lisesi'ni. 19687'de ise Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil bilimi Bölümü'nü bitirdi. Daha önce orduda görev yapmış, sonrasında istifa etmiştir.

Sonrasında özel yaşamda üniversite hocalığı vebeden dili eğitmenliği yapmıştır.

Ahmet Şerif İzgören, çalıştığı kurumlarda yeni sistemler oluşturup değişimler yaratan bir kişiliktir.

1966'dan beri, Academy International/İzgörenAKın Eğitim ve Danışmanlık firmasının; 1999'dan beri ise ELMA Yayınevi'nin Yönetim Kurul Başkanlığı görevindedir.

12 kitabı yayımlanan yazarınkitaplarından sekizi iş ve yönetim ile kişisel gelişim konuları üzerine yazılmıştır.

Kitapları

  • Avucunuzdaki Kelebek
  • ... büyük adamdır
  • Adamdan Tavsiyeler
  • Eyvah! İş Görüşmesi
  • Dikkat! Vücudunuz Konuşuyor
  • Süpermen ve Uğur Böceği
  • Hıdır Kişisel Gelişiyor
  • Eşikaltı Büyücüleri
  • Uçan Halı
  • İş Yaşamında 100 Kanguru
  • Sarı Siyah
  • Moks
  • Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı
  • Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır
  • Kara Oklar Çetesi -1
  • Kara Oklar Çetesi -2
  • Masallarda Bir Peri Çıkar Karşınıza Gerçek Hayatta Öğretmen
  • Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır 2
Ahmet Şerif İzgören kimdir? Ahmet Şerif İzgören kaç yaşında, biyografisi nedir?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:19:27. #1.14#
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