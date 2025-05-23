Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ahmet Mümtaz Taylan, kariyerindeki çeşitlilik ve başarılı oyunculuğuyla öne çıkıyor. Hem tiyatro kökenli hem de dizi-sinema oyunculuğunda güçlü bir kariyere sahip olan Taylan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında, nereli?

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile yönetmendir. Arnavut kökenli bir baba ve Çerkes kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

İlköğrenimine Isparta'nın Eğirdir ilçesinde başlayan Taylan, lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başlamış, ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne geçerek 1989 yılında mezun olmuştur.

1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Taylan, daha sonra Almanya'da Theater an Der Ruhr'da Roberto Ciulli ile çalışmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Devlet Tiyatroları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin (DETİS) kurucuları arasında yer almıştır.

Televizyon ve sinema kariyerinde birçok projede yer alan Taylan, özellikle "Leyla ile Mecnun" dizisindeki "İskender Baba" rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kelebeğin Rüyası", "Ölümlü Dünya", "Hayat Şarkısı", "Halka" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarda da önemli roller üstlenmiştir.

Özel hayatında, 2007-2012 yılları arasında oyuncu Ayçin İnci ile evli kalmıştır. İlk eşinden Ayşe Dilan adında bir kızı bulunmaktadır.