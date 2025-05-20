Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin dava sürerken, B.B.'nin cinayette kullandığı bıçağa ilişkin de soruşturma yürütüldü. Yapılan kriminal incelemede, bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedilirken şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Öte yandan ailenin avukatı Rezan Epözdemir de verilen karara isyan etti. Peki, Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak neden silah sayılmadı?

AHMET MİNGUZZİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BIÇAK NEDEN SİLAH SAYILMADI?

B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan yeni soruşturma yürütüldü. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kayıtlara geçti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Cinayette kullanılan bıçakla ilgili hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmeye ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Epözdemir "Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesine ilişkin faillerin evladımıza yönelik ilk eylemi gerçekleştirdiği ve sözlü tartışmanın yaşandığı iddia edilen yer olan Kadıköy Bit Pazarının üstündeki parka ait kamera kayıtlarının zamanaşımına uğraması nedeniyle silindiği ve olay gününe ilişkin parka ait herhangi bir kayıt bulunmadığına ilişkin cevabi yazı bugün dosyaya eklenmiştir. Böylesine önemli bir yargılamada olay olduktan hemen sonra el konulması ve celbedilmesi gereken kamera kayıtlarının bizim başvurumuz neticesinde mahkemece celbine karar verilmesi ve silindiğinin söylenmesi, cinayetin en önemli delili olan bu kayıtların ortada olmaması hukuken ve fiilen kabul edilemez bir durumdur.

"YASAK BIÇAKLARDAN DEĞİLSE HANGİ BIÇAK BU KAPSAMDA OLACAK?"

Yine cinayetin işlendiği, Ahmetimizin canice katledildiği 10,3 cm uzunluğundaki sivri uçlu bıçağın 6136 sayılı yasanın 4. Maddesinde belirtilen yasak niteliğini haiz bıçaklardan olmadığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Uzmanlık Raporu ile tespit edilmiş olup; buna istinaden Sayın Başsavcılık tarafından "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma" suçu yönünden KYOK verilmiştir. Bu karar da kabul edilemez mahiyettedir. Ahmet evladımızın canice katledilmesinde kullanılan bıçak 6136 sayılı Kanunun 4. Maddesi kapsamındaki yasak bıçaklardan değilse hangi bıçak bu kapsamda olacaktır?

"HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA BAŞVURACAĞIZ"

Bu durum tam bir hukuk garabetidir. Geldiğimiz aşamada bu kanunun ihtiyaçları karşılamadığı ortadadır. Mezkur karara karşı da tarafımızca her türlü hukuki yola başvurulacaktır. Gereği kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.