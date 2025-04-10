İtalya vatandaşı Ahmet Mattia Minguzzi'nin İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından açılan dava, Türkiye ve İtalya'da geniş yankı buldu. Ailesi tarafından adalet arayışı sürdürülen davada, Ahmet Minguzzi davası neden ertelendi sorusu merak konusu oldu. Mahkemede yaşanan gelişmeler, duruşmaya dair dikkat çekici detayları da beraberinde getirdi. Peki, Ahmet Minguzzi davası neden ertelendi?

AHMET MINGUZZI DAVASI NEDEN ERTELENDİ?

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 8 Mayıs'a ertelendi.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Duruşmada sanıkların savunmalarını yaptıktan sonra bir tanığın dinlenildiği öğrenildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir tanığın daha dinlenilmesi için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan, duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınırken, maktulün yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Bazı ünlü kişiler de ölen çocuğun ailesine destek olmak için adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor. İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor. İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.