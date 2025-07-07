Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşıPiyade Sözleşmeli Ahmet Kuşaknı arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Ahmet Kuşak kimdir? Kahraman Şehit Piyade Sözleşmeli Ahmet Kuşak kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT AHMET KUŞAK KİMDİR?

Ahmet Kuşak, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dünyaya gelmiştir. Henüz 22 yaşında olan Kuşak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Piyade Er olarak görev yapıyordu. Genç yaşına rağmen sorumluluk ve cesaretle görevini sürdüren Kuşak, vatan savunmasında gösterdiği fedakarlıkla kalplerde derin bir iz bıraktı.

Şehadet haberi Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki baba ocağına askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Kuşak'ın cenazesi, memleketinde düzenlenen törenle dualardan ve tekbirlerden oluşan kalabalık bir katılımla son yolculuğuna uğurlandı.

12 şehidimiz: