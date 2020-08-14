Ahmet Kızılay kimdir? Prof.Dr. Ahmet Kızılay hayatı ve biyografisi!
16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. İnönü Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Ahmet Kızılay kimdir? Ahmet Kızılay nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Yavuz Ünal, İnönü Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Ahmet Kızılay kimdir! Ahmet Kızılay hayatı ve biyografisi!
AHMET KIZILAY KİMDİR?
EĞİTİM BİLGİLERİ
1994 - 2000 Doktora
Michigan State University, Engineering, Electrical Engineering, Amerika Birleşik Devletleri
1992 - 1994 Yüksek Lisans
Michigan State University, Engineering, Electrical Engineering, Amerika Birleşik Devletleri
1986 - 1990 Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Hab.Müh.Böl, Türkiye
YAPTIĞI TEZLER
2000 Doktora
A Perturbation Method For Transient Multipath Analysis of Electromagnetic Scattering From Targets Above Periodic Surfaces
Michigan State University, Engineering, Electrical Engineering
YABANCI DİLLER
C2 Yeterlilik
İngilizce
Yapmış Olduğu İdari Görevler:
Malatya Tabip Odası Başkanı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Tübitak-Ulakbim TR-Dizin Tıp Komite Başkanı,
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı Başkanı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Başkanı
İnönü ÜniversitesiYönetim Kurulu Üyeliği
İnönü ÜniversitesiSenato Üyeliği
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği
Sağlık Bakanlığı Klinik Şef ve Şef Yardımcısı Jüri Üyeliği
AHMET KIZILAY HAYATI
1966 Malatya Hekimhan Doğumlu.
289 Bilimsel aktivite, 748 Atıf Sayısı, 60 Uluslararası hakemli dergilerde yayın, 24 Uluslararası bildiri, 22 Kitap Bölümü, 59 Ulusal Hakemli dergilerde yayın, 78 Ulusal bildiri, 47 Konferans ve kurs eğitimi vermiştir.
1985-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde eğitim görüp Tıp Doktoru olmuştur.
1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmuştur.
Nüket Kızılay ile evli 2 çocuk babasıdır.