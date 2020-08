Ahmet Kızılay kimdir? Prof.Dr. Ahmet Kızılay hayatı ve biyografisi! 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. İnönü Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Ahmet Kızılay kimdir? Ahmet Kızılay nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Yavuz Ünal, İnönü Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Ahmet Kızılay kimdir! Ahmet Kızılay hayatı ve biyografisi!

AHMET KIZILAY KİMDİR?

EĞİTİM BİLGİLERİ

1994 - 2000 Doktora

Michigan State University, Engineering, Electrical Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

1992 - 1994 Yüksek Lisans

Michigan State University, Engineering, Electrical Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

1986 - 1990 Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Hab.Müh.Böl, Türkiye

YAPTIĞI TEZLER

2000 Doktora

A Perturbation Method For Transient Multipath Analysis of Electromagnetic Scattering From Targets Above Periodic Surfaces

Michigan State University, Engineering, Electrical Engineering

YABANCI DİLLER

C2 Yeterlilik

İngilizce

Yapmış Olduğu İdari Görevler:

Malatya Tabip Odası Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Tübitak-Ulakbim TR-Dizin Tıp Komite Başkanı,

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Başkanı

İnönü ÜniversitesiYönetim Kurulu Üyeliği

İnönü ÜniversitesiSenato Üyeliği

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği

Sağlık Bakanlığı Klinik Şef ve Şef Yardımcısı Jüri Üyeliği

AHMET KIZILAY HAYATI

1966 Malatya Hekimhan Doğumlu.

289 Bilimsel aktivite, 748 Atıf Sayısı, 60 Uluslararası hakemli dergilerde yayın, 24 Uluslararası bildiri, 22 Kitap Bölümü, 59 Ulusal Hakemli dergilerde yayın, 78 Ulusal bildiri, 47 Konferans ve kurs eğitimi vermiştir.

1985-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde eğitim görüp Tıp Doktoru olmuştur.

1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Nüket Kızılay ile evli 2 çocuk babasıdır.