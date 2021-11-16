Protest müziğin unutulmaz ismi Ahmet Kaya sosyal medyada gündem oldu. Bugün Ahmet Kaya'nın ölümünün 20. yılı. Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşen Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, 43 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Kaya ne zaman öldü? Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya doğum günü ne zaman?

28 YAŞINDA UN KAPANININ YOLUNU TUTAR

28 yaşındayken 1985 yılına geldiğinde vakit geldi diyip şarkılarını alıp Unkapanı'nın yolunu tutar. Hiçbir kategoriye girmeyen bu müziğin kimse yüzüne bakmaz. Daha sonra arkadaşlarının yardımları ve kendi olanakları ile ilk albümünü yapar. Hatta yayımlandığı yıl albüm toplatılır, ama daha sonra sansürü kaldırılır. İlk albümü "Ağlama bebeğim"dir. İkinci albümü "Acılara Tutunmak"tır. İkinci albümü yayınlandıktan sonra 1985 yılında Gülten Hayaloğlu ile evlenir. Gülten Hayaloğlu hapishanede idam cezasına mahkum olan Nevzat Çelik'in "Şafak Türküsü" şiirini Ahmet Kaya'ya iletir. Ahmet Kaya, 1986'da piyasaya çıkan "Şafak Türküsü" albümü ile geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. 1986 yıl sonuna doğru da "An Gelir" albümünü yayımlar. Bu albümde neredeyse tüm besteler kendisine aittir.

2. EVLİLİĞİNİ GÜLTEN HAYALOĞLU İLE YAPTI

Gülten Hayaloğlu ile evlendikten sonra kardeşi Yusuf Hayaloğlu ve onun şiirleriyle tanışır. Sözlerinin büyük bir kısmının Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu "Yorgun Demokrat" isimli albümü 1987 yılında piyasaya çıkar. 1988 yılında sadece iki şarkının söz yazarlığı Hayaloğlu'na ait olan ve diğer sözlerin tanınmış şairlerin şiirlerinden oluşan "Başkaldırıyorum" albümünü yapar. 1989 yılında "İyimser Bir Gül" albümünü ardından 1990 Ekim ayında çeşitli şairlerin şiirlerinden oluşan "Sevgi Duvarı" albümünü çıkartır.

GAK İSİMLİ MÜZİK YAPIM FİRMASI AÇARLAR

Gülten ve Ahmet çifti, stüdyo ve bir yapım firması açmaya karar verirler. GAK (Gülten Ahmet Kaya ) ismini verdikleri bir müzik yapım firması ve aynı isimle bir de stüdyo kurarlar. Albüm çalışmalarına paralel olarak halk konserleri de yapan Ahmet Kaya, gösterilen ilgi, katılım ve coşkuya rağmen, ülkenin birçok yerinde 'sakıncalı' bir şarkıcıdır artık. Dinleyicisiyle buluşamamak onu üzmektedir.

ALBÜMLERİ 'SAKINCALI' BULUNUP TOPLATILIR

Başı, zaman zaman derde girer, birçok yerde konser verememenin yanı sıra albümleri 'sakıncalı' bulunup kısmen de olsa toplatılır. Bu sürecin şarkılarına yansıması kaçınılmazdır. Yeni albümün adı 'Başım Belada'dır o yüzden.

13 HAFTA SÜREN BİR PROGRAM YAPTI

1990 yılında Tatar Ramazan ve 1992 yılında Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinin müziğini yaptı. 1994 yılında prodüksiyonu'nu Gülten Kaya ve Yusuf Hayaloğlu'nun yaptığı, Kanal D'de yayımlanan ve 13 hafta süren "Ahmet Abi'nin Vapuru" programını yapar. 1994 yılında Raks Müzik tarafından "Şarkılarım Dağlara" albümü basılan 2.800.000 bandrolle rekor kırmıştır. 14. müzik albümü olan bu albümde yer alan "Özgür Çağrı" isimli şarkıda geçen "Abin bir gün dağdan döner, sarılırsın yavrucağım" gibi sözler nedeniyle albümü toplatılır, konser vermesi yasaklanır.

ÖDÜL TÖRENİNDE KAVGA ÇIKTI

Birçok albümünün toplatılmasının ve konserlerinin iptal edilmesinin yanı sıra, 10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin Princess Otel kongre salonunda düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldı ve ödül konuşmasında: Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi Anneleri'ne, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var: Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayımlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum, yayımlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum. dedi. Bu sözleri üzerine davetliler tepki gösterip, küfür etmeye, çeşitli eşyalar fırlatmaya başladı.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bu olayın hemen sonrasında Ahmet Kaya' nın 1993 yılında Berlin'de Kürt İşadamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konsere ilişkin fotoğrafların Hürriyet gazetesinde yayınlanması üzerine "bölücü PKK örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve halkı ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde toplam 10.5 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. ancak yurt dışında olduğu için hapse girmedi. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi.

16 KASIM 2000 YILINDA VEFAT ETMİŞTİR

Ahmet Kaya, 2000 yılında Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu albümde Karwan isimli şarkıyı seslendirdi. Paris'de kaldığı evde, 16 Kasım 2000 de sabah saat altıda ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek ölmüştür.

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