Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han biyografisi!
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Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han biyografisi!

Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Kadir Has Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir ve aynı kurumda Rektör Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca çeşitli televizyon programlarında kendi alanıyla ilgili yorumlar yapmaktadır. Peki, Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han mesleği nedir? Ahmet Kasım Han hayatı ve biyografisi nedir?

Kadir Has Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir ve aynı kurumda Rektör Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca çeşitli televizyon programlarında kendi alanıyla ilgili yorumlar yapmaktadır. Peki, Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han mesleği nedir? Ahmet Kasım Han hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AHMET KASIM HAN KİMDİR?

Ahmet Kasım Han, 1969 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. İstanbul Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı üniversitede Siyasi Tarih üzerine Yüksek Lisans yaptı ve yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında doktora çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Harvard'da Müzakere eğitimi aldı.

2003-06 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Birliği'nde Uluslararası İlişkiler Danışmanlığı yaptı.

2005-08 yılları arasında Harp Akademisi'nde uluslararası görevler üstlenen tüm yüksek rütbeli personelin alması gereken Uluslararası Müzakere Stratejileri dersini şekillendirdi ve ders verdi. Bir dönem Toktamış Ateş'in asistanlığını yaptı.

Ahmet Kasım Han, Kadir Has Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir ve aynı kurumda Rektör Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca çeşitli televizyon programlarında kendi alanıyla ilgili yorumlar yapmaktadır.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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