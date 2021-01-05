Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han hayatı ve biyografisi
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Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han hayatı ve biyografisi

05.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:14
Ahmet Kasım Han kimdir? Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han hayatı ve biyografisi

Akademisyen ve Rektör Danışmanı Ahmet Kasım Han kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki, Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli? Ahmet Kasım Han hayatı ve biyografisi

Siyaset hakkındaki çarpıcı yorumları ve politika konusundaki tespitleri ile katıldığı tüm programlarda dikkat çekenAhmet Kasım Hanhakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Ahmet Kasım Han kimdir?Ahmet Kasım Han kaç yaşında, nereli?Ahmet Kasım Han hayatı ve biyografisi

AHMET HASAN HAN KİMDİR?

Ahmet Kasım Han, 1969 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Ahmet Kasım Han daha sonra aynı üniversitede Siyasi Tarih üzerine Yüksek Lisans yaptı ve yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında doktora çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Harvard'da Müzakere eğitimi aldı.

2003-06 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Birliği'nde Uluslararası İlişkiler Danışmanlığı yaptı.

2005-08 yılları arasında Harp Akademisi'nde uluslararası görevler üstlenen tüm yüksek rütbeli personelin alması gereken Uluslararası Müzakere Stratejileri dersini şekillendirdi ve ders verdi.

Bir dönem Toktamış Ateş'in asistanlığını yaptı.

Ahmet Kasım Han, Kadir Has Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir ve aynı kurumda Rektör Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca çeşitli televizyon programlarında kendi alanıyla ilgili yorumlar yapmaktadır.

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