İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet oyuncuları ve İki Gözüm Ahmet özeti!
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İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet oyuncuları ve İki Gözüm Ahmet özeti!

13.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:26
İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet oyuncuları ve İki Gözüm Ahmet özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ahmet İki Gözüm filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İki Gözüm Ahmet konusu, özeti ve İki Gözüm Ahmet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İki Gözüm Ahmet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İki Gözüm Ahmetfilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İki Gözüm Ahmet filmini izleyecek olanların merak ettiği İki Gözüm Ahmet konusu nedir, İki Gözüm Ahmet oyuncuları kimler ve İki Gözüm Ahmet özeti gibi konuları inceliyoruz.

İKİ GÖZÜM AHMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki Gözüm Ahmet, 28 Ekim 1957 yılında Malatya'da doğan ve 16 Kasım 2000'de Paris'te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya'nın hayat hikayesini konu ediyor. Ahmet Kaya'nın hayatının dönüm noktalarını seyirci ile buluşturan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alıyor.

Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan filmin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstlenirken, Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırıyor.

İKİ GÖZÜM AHMETFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop

Oyuncular: Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız

Tür: Biyografi, Belgesel, Drama

Yapım Yılı: 2019 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma

Senaryo: Gönül Aktürk

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