Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Ahmet Davutoğlu'nun da gündeminde! Türkiye'nin yapması gerekenleri 12 maddede sıraladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ile birlikte açıklamalarda bulunan siyasi liderlere Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Ahmet Davutoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Rus işgalini kınarken, Türkiye'nin yapması gerektiğini düşündüğü adımları da 12 maddede paylaştı.

"İŞGALİ KINIYOR VE KABUL ETMİYORUZ"

Davutoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: " Rusya'nın uluslararası hukuka, BM kararlarına ve bütün ilgili belgelere aykırı olan bu işgalini kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya fiili askeri müdahalede bulunması, 2. Dünya savaşından bu yana Avrupa'da güvenlik ve istikrar ortamı açısından en riskli dönemin başlaması anlamına gelmektedir. Bu soğuk savaş döneminde dahi süren Helsinki sürecinin ve AGİT sürecinin de etkisini fiilen kaybetmesi sonucunu doğurabilir. Türkiye, Ukrayna'nın ve Rusya'nın doğrudan komşusu olarak bu durumdan en fazla etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir."

Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin zaruri olarak atması gereken 12 adımı şöyle sıraladı: