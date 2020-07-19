Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert tepki: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
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Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert tepki: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da, Devlet Bahçeli'nin sık sık dile getirdiği ve değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili, "İnsanların iradesiyle tercih yapması engelleniyor. Anadolu'ya çıkarım ve sadece 'Esselamun Aleyküm' derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz" dedi.

19.07.2020 00:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 00:52

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da partisinin Meram ve Karatay ilçe kongrelerine katıldı. Kongrede partililere seslenen Davutoğlu, Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirerek halkın iradesiyle tercih yapmasının engellendiğini ifade ederek, "Kimseye ihtiyacımız olmadan, yapılacak ilk seçimde, Gelecek Partisi sembolü çınar altında buluşanlar seçime gireceklerdir, kimse bunu engelleyemez. Anadolu'ya çıkarım ve sadece 'Esselamun Aleyküm' derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz" şeklinde konuştu.

Sözlerine AK Parti'den ayrılış sürecini değerlendirerek başlayan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Bir muhasebe yapın, halkın kalbini niye kaybediyorsunuz bunu hesap edin ve kendinize çeki düzen verin diye çağrı yaptığımızda her zaman Hazreti Ömer'in ahlakından bahsedenler, Hazreti Ömer'in bir Cuma hutbesinde kendisine kılıç çekerek hesap soran sahabeye gösterdiği sabrı göstermediler. Cevap vermediler, hesap vermediler, biz haklıyız diyemediler. Şunu dediler: Çıkın bu partinin dışına deyip bizi ihraç ettiler ve demokrasi tarihimizde ilk defa bir parti genel başkanını sadece hakkı söylediği ve sadece yeni bir hale davet ettiği için ihraç istemiyle disipline gönderdiler." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ MEDYA AMBARGOSUNA RAĞMEN"

Dört yıldır kendisine her türlü ambargonun uygulandığını dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi: "Her türlü amborgayla konuşmasına engel olduk ve her türlü hakareti trol çeteleri üzerinden ona yaptık, artık peşinden kimse gelmez diye düşündüler. Onlar Anadolu insanının kalbindeki cevheri bilmezler, Anadolu insanı içlerinden çıkana sahip çıkarlar ve onlarla yol yürürler ama içlerinden çıktığı halde onların ahlakını, onların faziletini, onların irfanını terk edenlere de mutlaka ders verirler." diye konuştu.

Gelecek Partisi'nin 8 ay önce kurulduğunu ve bunun 3 ayının pandemi süreci dolayısıyla evlerde geçtiğini hatırlatan Ahmet Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok baskıya ve medya ambargosuna rağmen 64 ilimizde il başkanımızı atadık. 300'ü aşkın ilçemizde örgütlendik. Bugün itibariyle 70'i aşkın ilçemizde kongremizi yaptık. İnşallah gelecek hafta da Batman'da ilk il kongremizi gerçekleştireceğiz."

Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert tepki: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım

"BÜTÜN ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM, KİMSE ENGEL OLAMAZ"

Erken seçim söylentilerine ve Gelecek Partisi'nin seçimlere katılımına ilişkin açıklamalarda da bulunan Gelecek Partisi lideri, Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirerek insanların iradesiyle tercih yapmasının engellendiğini söylerken "Ama kendilerine başka partilerden birisi geldiğinde de bunu büyük bir zafer gibi anlatanlara inat ben söylüyorum: Kimseye ihtiyacımız olmadan, yapılacak ilk seçimde, Gelecek Partisi sembolü çınar altında buluşanlar seçime gireceklerdir, kimse bunu engelleyemez." diye konuştu.

Davutoğlu, "Onlar bizi susturmaya çalışsalar, medya ambargosu uygulasalar, biz sadece halkın karşısına geçip selam veririz. Hani Arakanlılara 'Selamun Aleyküm' demiştim ya ve binlerce Arakanlı 'Aleyküm Selam' demişti ya, Anadolu'ya çıkarım ve sadece 'Esselamun Aleyküm' derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz!" dedi.

"BİZ DAVAYI TERK EDENLERİ TERK ETTİK"

Sosyal medyada sıkça gündeme gülen 'Davutoğlu davayı terk etti' iddialarına da cevap veren Ahmet Davutoğlu, "Bir sefer söylemiştim, tekrar söylüyorum. Biz davayı terk etmedik. Biz davayı terk edenleri terk ettik. Davanın değerlerini ayaklar altına alanları terk ettik. Dava diye diye yandaşlarını zengin edenleri, akrabalarını makam sahibi yapanları terk ettik." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR DİP DALGA GELİYOR Kİ"

83 Milyonu kucaklayan bir parti kurduklarını vurgulayan Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hangi dini inanıştan, hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden, hangi mezhebi anlayıştan, hangi ideolojiden olursa olsun 83 milyonu kuşatan bir parti kurduk. Bu partinin adı Gelecek Partisi. Onlar ise; yüzde elli artı biri aldıkları zaman yüzde kırk dokuzu milletin dışında sayan, kendilerinden farklı düşünen herkese hain yaftası vuran, dışlayıcı ve otoriter bir anlayışın temsilcisi oldular. Biz bugün Gelecek Partililer olarak Türkiye'nin her yerine gideriz. Her bölgede örgütleniyoruz. Hiç öyle anketlere falan bakmayın. Öyle bir dip dalgası geliyor ki; o dip dalganın üzerinde inşallah amiral gemisi Gelecek Partisi olacak."


Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert tepki: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım

Manşet

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