Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden başkanlık sistemi için "ucube" yorumu

AK Parti'de 4 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu eski Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk oldu.

Üstün, revize edileceği iddiası gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için sert ifadeler kullandı.

"UCUBE SİSTEM"

Ayhan Sefer Üstün, Türkiye'de uygulanan "başkanlık sistemi"ne 'ucube sistem' benzetmesi yaparak ağır eleştirilerde bulundu. Üstün, "Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil" diye konuştu.

"MHP, AKP'NİN MAYASINI BOZUYOR"

MHP'nin, AK Parti'nin mayasını bozduğunu da ileri süren Üstün, "MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partimin mayasını bozuyor. Bir zaman gelecek elinde MHP'lileşmiş, aşırı sağa kaymış bir parti kalacak. Bizi dinlemek varken Perinçek dinleniyor" diye konuştu.

"DAVUTOĞLU İTİRAZ METNİNİ ERDOĞAN İLE PAYLAŞTI"

Ayhan Sefer Üstün, o dönemde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 sayfalık itiraz metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını da sözlerine ekledi.

AYHAN SEFER ÜSTÜN KİMDİR?

21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda doğdu. Baba adı Osman, anne adı Zeynep'tir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yaptı. İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve AK PARTİ Sakarya Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Orta düzeyde Almanca bilen Üstün, evli ve 3 çocuk babasıdır.