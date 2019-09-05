05.09.2019 17:19

Ahlat'ta kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi toplantısı düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi toplantısı düzenlendi.

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, çiftçiler ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Ahlat'ın tarımsal üretim konusunda Bitlis'in güzel bir aynası ve yüz akı olduğunu söyledi. Çelik; "Ahlat'ın tarım ve hayvancılık alanlarında yoğun bir üretim yapılıyor. Kırsal kalkınma ve Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında geçmişte Ahlat başta olmak üzere ilimizde bir çok yatırım yapılmıştır. 2006 yılından itibaren bu program başlatıldı. Program kapsamında 108 tane küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayi tesisi yapılmıştır. DAP bölge idaresinden 52 adet yatırım tesisi yapılmıştır. Sulama projelerinde bin 400 adet proje desteklenmiştir. Makine ekipman desteklemesinde ise bin 500 adet makine alımı yapılmıştır. 44 kooperatifimize desteklenmeye yapılarak, 100 genç çiftçimize ise proje desteklemesi yapılmış. Toplamda 600 trilyonluk yatırım yapılmıştır. Bu defa 13'üncüsü uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma faslının İnşallah başta Ahlat'ımıza sonra Bitlis ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çok yoğun bir talep var. Tarlada ve çarşıda sizlerle bir araya gelerek önderlik yapacağız. İnşallah size nasip olan tarıma dayalı tesis ne varsa bu konularda yardımcı olacağız. Hiçbir projeye ve kişiye rezervimiz yoktur. Gerçek üreticiyi bulacağız ve destekleyeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Erdal Özkan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Toplantı çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA