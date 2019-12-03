"Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı" Menemen'de açıldı

03.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:56

Başkan Aksoy: "Ahıska Türkleri bizim kardeşlerimiz, dostumuzdur"

30 Kasım Cumartesi günü düzenlenen törene Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Belediye Meclis Üyeleri, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. İbrahim Agara, muhtarlar, Ahıskalı ve Menemenli vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Şehit Kemal Ortaokulu öğrencilerinden Yaprak Tavuş ve Toki Ahıska Kenti Ortaokulu öğrencilerinden Hatice Nur Çetin'in Ahıska Türkleri'nin sürgün edilişi ve yaşanan katliam hakkında okudukları şiir ile devam etti.

Başkan Aksoy: "75 yıl önce yapılmış olanın bir soykırım olduğunu bugün Menemen'de hep birlikte haykırıyoruz"

75 yıl önce, 1944 yılında Sovyet Rusya'da bir soykırım gerçekleştiğine dikkat çeken Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Sovyet Rusya arşivlerine göre o dönemde sadece 475 Ahıska Türk'ü öldü.Ama tarihçilerin kaynakları 15 ile 20 bin arasında insanın katledildiğini gösteriyor. Ahıska Türkleri hayvan vagonlarına bindirilerek zoraki göç ettiriliyor. Bunların büyük bir kısmı Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye'ye dağılıyor. Koskoca bir halk yok ediliyor. Üstelik bu tüm dünyanın gözü önünde oluyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bir Ahıska anası diyor ki; benim ninem Özbekistan'da, kızım Rusya'da, oğlum Amerika'da, ben ise Türkiye'deyim. Bir halk bu şekilde parçalanarak yok ediliyor; sürgünle, isimleri değiştirilerek, kimlikleri değiştirilerek, kendi öz vatanından koparılarak… Gürcistan bu konuda yasa çıkarıyor ve diyor ki, eğer Gürcistan'a gelirseniz kimliğinizdeki İslam ve Türk tanımlamaları çıkarılacak yerine Hıristiyan ve Gürcü tabirleri konacak. Dikkat edecek olursanız 15 ile 20 bin insan bu topraklarda katledildi. Sadece burası da değil, Bosna'da insanlar katledildi, Azerbaycan'da insanlar katledildi. Ve dünya sadece izledi" dedi.

"Biz bu topraklarda, Anadolu'da, nereden geliyor olursak olalım, ister Kafkasya'dan, ister Suriye'den, ister denizin öte tarafından, bu vatan hepimizin vatanı, bu bayrak hepimizin bayrağı. Ahıska Türkleri bizim kardeşlerimiz, dostumuzdur. Onların acısı bizlerin acısıdır. Onlara yapılmış olan katliamı bugün itibariyle Menemen'de bu anıt heykelle ölümsüzleştirmiş oluyoruz. 75 yıl önce yapılmış olanın bir soykırım olduğunu bugün Menemen'de hep birlikte haykırıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Aksoy, bu anıtın yapılmasına katkı koyan başta muhtarlar olmak üzere, Menemen Belediyesi emekçilerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Dr. İbrahim Agara: "Biz Ahıska Türkleri yaşanan soykırımı unutmadık ve unutmayacağız"

Anıt açılışında konuşan Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. İbrahim Agara ise, "Bugün Ahıska Türkleri için bir yas günüdür. 1944 yılında Ardahan sınırına 15 kilometre mesafede bir insanlık suçu, insanlık dramı yaşanmıştır. Biz Ahıska Türkleri yaşanan soykırımı unutmadık ve unutmayacağız. Bu sürgün için bir anıt yaptırdığı için Başkanım Serdar Aksoy'a şahsım, derneğim ve Dünya Asya Türkleri Konfederasyonu adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı açılış töreni, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. İbrahim Agara'nin Başkan Serdar Aksoy'a çiçek takdimi ve anıta çiçek bırakılması ile son buldu.

Kaynak: Bültenler