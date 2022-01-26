Ahır çöktü, enkaz altında kalan Aysel öldü, babası yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çökmesi sonucu Aysel Gizem Çolak (14) öldü, babası Ramazan Çolak ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çakırhöyük beldesinde meydana geldi. Besici Ramazan Çolak'a ait ahır, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bu sırada ahırda bulunan Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak, enkaz altında kalarak yaralandı. Ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan da öldü.

Beldeye giden Besni Kaymakamı Nazlı Demir, olay yerinde inceleme yaptı.