"Ahi Evran Ruhuyla Esnafım" fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ahi Evran Ruhuyla Esnafım" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yusuf Eskitürk, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, oda başkanları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihal Şengül yarışma hakkında bilgi verdi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış da konuşmasında yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip değildir. Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz." dedi.

ERÜ Rektörü Çalış ise yarışmada dereceye girenleri tebrik ederek, "Ahi Evran'ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, Ahilik kültürünü anlatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçılarımızın ilgileri bizleri sevindirmiş ve unutulmaya yüz tutan mesleklerin fotoğraflarını sergimizde yeniden görmek bizleri hayli mutlu etmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde 308 fotoğrafçının katıldığı ve 1151 fotoğraf değerlendirmeye alınarak, Arzu İbranoğlu birinci, Cihan Karaca ikinci, Orhan Tanhan üçüncü seçildi, Niyazi Gürgen ile Muharrem Daşan da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlere ödüllerin verildiği törende, sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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