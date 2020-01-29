: Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?

29.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:39

Haluk Levent öncüllüğünde hareket eden Ahbap Derneği, yardım kampanyaları ile vatandaşların takdirini kazanıyor. Peki, Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var? Ahbap Derneği kimin?

AHBAP NEDİR?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

SADECE YAŞAMA DEĞİL, YAŞAM HAKKI:

Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi, canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasıdır.Yaşam hakkı ise sosyal, kültürel, ekonomik olarak çağdaş olanaklara ulaşabiliyor olmasıdır.Birey, kendinden öncekilerin dünyaya bıraktığı sorunların muhatabı olarak doğuyorsa, dünya kaynaklarına ve insanlığın bilgi hazinesine de ortak olarak doğuyor olmalıdır.Bu nedenlerle, her birey, bedeli toplum tarafından ödenmekte olan sosyal, kültürel, hayati ihtiyaçlardan eşit olarak faydalanmalıdır. Ahbap, bu ihtiyaçlara acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa/orta/uzun vadeli çalışmalar yapmaktadır.

Sürdürülebilir Dayanışma:

Ahbap yaşam hakkı tanımı çerçevesinde, sürdürülebilir dayanışma modelleri üzerinde çalışma grupları kurup, projeler geliştirecektir.

İşbirliği – Ahbap Ortak Vizyonu:

Ahbap tüm ülkedeki temsilcilikleriyle birlikte, yerel değerleri global bilgi ile entegre edecek yerel ve genel projeler oluşturacak, bu projelerin yürütülmesi ve hayata geçirilmesinde gerekli destek ve çalışmalar için, kendi işbirliği modellerini kuracaktır.

Ayrımcılık ve Nefrete Karşı Şiddetsiz İletişim:

Ahbap bir birleştirme hareketidir. Gücünü, cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce ayırt etmeksizin her insanla eşit dayanışma anlayışından alır.

Çevre – Anadolu'yu Geleceğe Güncellemek:

Ahbap Anadolu kültür ve doğa hazinesini güncel bilim ve teknolojinin olanaklarıyla sürdürülebilir çevre bilinci çerçevesinde yorumlayarak, yerel kalkınma, istihdam, global bilgiyle entegrasyon projeleri yürütecektir.

AHBAP NASIL OLUNUR?

Ahbap Ortak Degˆerlerini kabul ederek, S¸ehir Agˆ C¸alıs¸ma Grubu tarafından belirlenen kriterlere go¨re Ahbap Platformu'na kabul edilen her go¨nu¨llu¨ 'Ahbap' olarak adlandırılır.

AHBAP DERNEĞİ AMACI

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

AHBAP YÖNETİM KURULU

Haluk Acil - Haluk Levent

Emrah Aydoğdu

Emrah Gödeliner

Murat Urgan

Umut Demirci

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