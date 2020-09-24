Ahat Andican kimdir? Ahat Andican kaç yaşında, nereli? Ahat Andican hayatı ve biyografisi!
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Ahat Andican kimdir? Ahat Andican kaç yaşında, nereli? Ahat Andican hayatı ve biyografisi!

24.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:06
Ahat Andican kimdir? Ahat Andican kaç yaşında, nereli? Ahat Andican hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahat Andican izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahat Andican kaç yaşında, nereli? Ahat Andican hayatı ve biyografisi! Ahat Andican kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ahat Andican hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahat Andican kimdir? Ahat Andican kaç yaşında, nereli? Ahat Andican hayatı ve biyografisi!

İYİ PARTİ MİLETVEKİİ PROF. DR. AHAT ANDİCAN KİMDİR?

Abdul Ahat ANDİCAN

Afganistan - 1950, Hacı Yoldaş, Hacire.

Doktor; İlk, orta ve lise öğrenimini Akşehir'de tamamladı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde akademik kariyerine başladı. 1980'de uzman, 1984'te doçent ve 1991 yılında genel cerrahi profesörü oldu. Türk Dünyası ve Türk Dış Politikası üzerine çalışmalar yaptı. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinin kurulmasında görev aldı. Bu alanda yayımlanmış 3 kitabı ve yüzlerce makalesi vardır. 2005 yılında üniversiteye geri döndü. 2011 yılından itibaren Genelkurmay Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde, 2015 yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesinde Kafkasya ve Orta Asya Jeopolitiği üzerine ders verdi. 2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği yaptı.

20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 55. T.C. Hükûmetinde Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görev aldı. Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarında üyelik yaptı. 2000-2002 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Türkiye'yi temsil etti.

İngilizce, Fransızca, Özbekçe bilen Andican, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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