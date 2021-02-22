Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı

22.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:31
Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı

AĞRI Dağcılık İl Temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa katılanlar deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağı'na kış tırmanışı yaptı.

AĞRI Dağcılık İl Temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa katılanlar deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağı'na kış tırmanışı yaptı.

Bubi Dağı tırmanışına Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile birlikte 8 sporcu katıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu etapları geçen dağcılar, 4 saatte 2 bin 450 rakımlı Bubi Dağı'nın zirvesine çıktılar. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Bubi Dağı'na tırmanış etkinliğini yapan İl Temsilcisi Arslan ile dağcılar, 6 saatin sonunda Bubi Dağı'ndan indiler.Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Bubi Dağı'nın zirvesine çıkan 9 sporcu ve Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu zirvede bayrak açarak zirve tırmanışında İstiklal Marşı okudular. Tırmanışı tamamlayan dağcılar, 2 saatte il merkezine dönüş yaptılar.


Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı
Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı
Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı
Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Prens Harry Demet Akalın Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:36:20. #1.16#
title